Türk Hava Kuvvetleri'nin 113. kuruluş yılı kutlamaları

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 113'üncü yılı dolayısıyla yarın İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde kutlama programı düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir.' parolasını kendisine şiar edinen Hava Kuvvetleri 113 yaşında. Göklerin sarsılmaz gücü Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 113'üncü yıl dönümünü 1 Haziran 2024 Cumartesi günü İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde büyük bir coşkuyla kutlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Tüm vatandaşların davet edildiği program kapsamında, saat 13.00'te MSÜ Hava Harp Okulu Bandosu'nun konser vereceği, 14.00'te Muharip F-4 ve F-16 pilotlarıyla söyleşi yapılacağı, 14.45'te ise alanın üstünden Süper Mushshak, F-4 ve F-16 uçaklarının geçiş yapacağı belirtildi.