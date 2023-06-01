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Türk Hava Kuvvetleri'nin 112. kuruluş yıldönümüne özel video yayınlandı

Türk Hava Kuvvetleri'nin 112. kuruluş yıldönümüne özel video yayınlandı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 112'nci kuruluş yıldönümüne özel bir video yayınladı. Video, Türk Hava Kuvvetleri'nin çelik kanatları ve kahraman personelinin yer aldığı kısa bir klip.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 112'nci kuruluş yıldönümüne özel bir video yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 112'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, "Gece gündüz demeden ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan, asil milletimizin gökyüzündeki gücü olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personeline hayırlı başarılı görevler diliyoruz" notuyla bir video paylaştı. Türk Hava Kuvvetleri'nin çelik kanatları ve kahraman personelinin yer aldığı video, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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