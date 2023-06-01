Türk Hava Kuvvetleri'nin 112. kuruluş yıl dönümü kutlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gece gündüz demeden ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan, asil milletimizin gökyüzündeki gücü olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mızın 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetleri'mizin kahraman ve fedakar personeline hayırlı başarılı görevler diliyoruz" denildi.Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın faaliyetlerini anlatan klip de MSB tarafından paylaşıldı. Klipte; A400M tipi askeri kargo uçağı ile gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı tahliye operasyonları, insani yardımların taşınması, SİHA ve F-16'lar ile terörle mücadele operasyonlarına verilen hava desteği, eğitim uçuşları, operasyonlara katılan Mehmetçik'in helikopterlerle taşınmasına ilişkin detaylar yer aldı.