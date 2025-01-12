Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'de Eğitim Görevi İcra Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Türk Hava Kuvvetleri, özgürlüğümüzün ve milli menfaatlerimizin yılmaz bekçisi olarak Ege ve Akdeniz'de olduğu gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı muharip uçaklarımız ile Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti." ifadesine yer verildi.