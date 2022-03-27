Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları gençlerle buluştu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı Türk Yıldızları'nın pilotları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Konya'da gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde gençlerle bir araya geldi.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk Yıldızları ekibi, gençlerle söyleşi yaptı.

Türk Yıldızları'nın Filo Komutanı Albay Ümit Hürüz, takım lideri Binbaşı Mehmet Kemal Koyuncuoğlu, Binbaşı Kürşat Kömür, Binbaşı Mehmet Balta, Binbaşı Hasan Kocabaş, Yüzbaşı Gökhan Esen, Kıdemli Başçavuş Celal Erdemir, gençlere kullandıkları uçaklara, yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları gösterilere ilişkin bilgi verdi.

Binbaşı Mehmet Kemal Koyuncuoğlu, Türk Yıldızları ekibinin 1992'de kurulduğunu, ekibin takım lideri olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Koyuncuoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türk milletinin kudretini başarıyla temsil etme gayretinde olduklarını belirterek, "Türk Yıldızları demek milletini ve aileni gururlandırmak demektir. Çoğu zaman 'uçarken neler hissediyorsunuz' soruları geliyor. Bizi izlediğiniz zaman kalbiniz daha hızlı çarpıyorsa, gözleriniz doluyorsa, gurur duyuyorsanız, hayranlık uyanıyorsa, vatan sevgisiyle doluyorsanız ve uçak istiyorsanız bizim hissettiğimizi siz de hissediyorsunuz demektir." dedi.

Yakın gelecekte gösteri uçuşlarında NF-5 uçakları yerine yüzde yüz yerli Hürjet'i kullanacaklarını kaydeden Koyuncuoğlu, şöyle devam etti:

"Bu gösterilerin mutfağında 8 pilot ve 7 filomuz var. Biz 50 kişilik büyük bir aileyiz. Filo envanterimizde şu an 15 NF-5 uçağımız var. Bize en çok 'neden kendi ürettiğimiz uçakla uçmuyoruz' sorusu geliyor. Tasarımı bitmiş, testleri yapılmış Hürjet, TUSAŞ tesislerinde üretim aşamasına geçti. Yakın bir gelecekte vatan topraklarımızda üretilen milli uçağımızın Türk Yıldızları'nda da uçtuğunu görmeyi heyecanla bekliyoruz. Biz bunun toplantılarına ve simülatör testlerine de katılıyoruz."

Astsubay Kıdemli Başçavuş Celal Erdemir de Türk Yıldızları'nın katıldığı organizasyonların prestijini artıran ve her arenada aranan bir unsur haline geldiğine dikkat çekerek, "Türk Yıldızları'na baktığınızda insan maharetini, emeği ve alın terini, kırmızı beyaz bayrağımızı görürsünüz. Yılda 200 gösteri daveti geliyor ama ortalama 20 yurt içi, 5 tane yurt dışı gösterisi yapıyoruz. Bugüne kadar yurt içinde 430 gösteri yaptık. Yurt dışında ise 24 farklı ülkede 150 gösteri yaptık." diye konuştu.