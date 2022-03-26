SOLOTÜRK pilotları gençlerle buluştu

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK'ün pilotları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Konya'da gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde gençlerle bir araya geldi.

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla ilki 9-12 Aralık'ta Ankara'da yapılan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", ilgi üzerine "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla 12 ilde organize edildi.

Ankara'dan sonra Gaziantep'te gerçekleştirilen etkinliğin Konya'da TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen üçüncü ayağında, SOLOTÜRK ekibi, gençlerle söyleşide buluştu.

SOLOTÜRK'ün tecrübeli pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı, gençlere kullandıkları uçaklara, yurt içi ve dışında yaptıkları gösterilere ilişkin bilgi verdi. Binbaşı Emre Mert, SOLOTÜRK ekibinin 2011'de kurulduğunu, ekibe dahil olmaktan onur ve memnuniyet duyduğunu söyledi. Türk milletinin kudretini, Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil etme gayretinde olduklarını vurgulayan Mert, şöyle konuştu:

"Bizler sadece SOLOTÜRK gösteri pilotu değiliz. Bizler, Murat Binbaşı'mızla beraber savaş pilotlarıyız. Yani biz operasyonel 'fighter'ız. Sizin ekranlarda gördüğünüz bütün operasyonlara, El-Bab, Zeytin Dalı gibi bütün operasyonlara katıldık, hala da savaş pilotluğuna devam ediyoruz. Sadece söyleşi zamanı, gösteri zamanı siyah tulumumuzu giyeriz ama onun dışında savaşçı kimliğimiz her zaman ön plandadır. Normalde dışarıda, sivil hayatımızda karıncayı incitemeyiz ama bir operasyona gittiğimiz zaman sizin saçınızın teline zarar verecek kim varsa onları bir tonluk bombayı kafalarına gömer yok ederiz."

Binbaşı Murat Bakıcı da kendilerini dinleyen gençlerin ülkeyi, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türk Hava Kuvvetlerini daha da ileri taşıyacağına inancının tam olduğunu belirterek "Burada Türk milletinin gücünü ve kudretini yurt içi ve dışında bütün organizasyonlarda göstermenin, sizleri temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. İsimlerimiz gelip geçici, isimlerimiz kaybolup gidecek ama unutulmayacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri ve SOLOTÜRK olacak." ifadelerini kullandı.

"SOLOTÜRK'ün sesi" Bircan Biçer, görevini devretti.

Söyleşi sırasında SOLOTÜRK'te bir devir teslim töreni de yapıldı.

Pilotlar, SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer'in görevini Üsteğmen Alper Şen'e devrettiğini açıkladı, sahneye çağırdıkları Biçer'e uzun zamandır SOLOTÜRK'e verdiği emek dolayısıyla teşekkür etti. Biçer, SOLOTÜRK'ün akrobasi uçuşlarında, gösterinin seslendirmesini yapıyordu.