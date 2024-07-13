Türk halkının 15 Temmuz mücadelesi Londra sokaklarında anlatıldı

Üzerinde Türk halkının 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği direniş ve mücadeleyi anlatan görsel ve yazıların yer aldığı LED ekranlı araçlar, Londra sokaklarında dolaştı.

Londra'da bakanlıklar, devlet kurumları, parlamento ile tarihi ve turistik yapıların bulunduğu bölgelerde dolaşan LED ekranlı araçlar, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini ve Türk halkının buna karşı mücadelesini anlattı.

Kentin en ünlü meydanlarından Piccadilly'den yola çıkan LED ekranlı araçlar, Oxford Caddesi, Trafalgar Meydanı, İngiltere Parlamentosu, Tower Bridge ve Hyde Park gibi kentin tarihi ve turistik bölgelerinde tur attı.

Araçların üzerinde "Demokrasinin zaferi" ve "Türkiye Yüzyılının kahramanları" yazılarıyla AA fotomuhabiri Elif Öztürk'ün 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde çektiği ödüllü fotoğraf yer aldı.

15 Temmuz'da "Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" paneli düzenlenecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Londra'da "Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" paneli düzenlenecek.

İngiltere Parlamentosu karşısındaki Queen Elizabeth II Centre'da gerçekleştirilecek panelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Lordlar Kamarası Üyesi Qurban Hussain, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve İngiliz Türk Birliği Başkanı Murat Şükrü Acar açılış konuşmalarını yapacak.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Büşra Aktuna moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, 15 Temmuz gazisi Tayyip Ayvalıoğlu, oyuncu Sinan Albayrak, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Enes Bayraklı ile hukukçu ve Manchester Belediyesi Meclis Üyesi Jawad Amin konuşma yapacak.

Panel, 15 Temmuz'da yerel saatle 18.00'de yapılacak.