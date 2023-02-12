Türk Gönüllüler ve Çinli Kurtarma Ekibi Deprem Bölgesinde Zamana Karşı Yarışıyor

ANTAKYA, 12 Şubat (Xinhua) -- İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olan 24 yaşındaki Asım Latif Erdoğdu, depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'a Çarşamba günü ulaşan Çinli kurtarma ekibinin şoförlüğünü yaparak çalışmalara yorgunluk nedir bilmeden eşlik ediyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazında kurtarma faaliyetleri yürüten Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, 11 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

ANTAKYA, 12 Şubat (Xinhua) -- İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olan 24 yaşındaki Asım Latif Erdoğdu, depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'a Çarşamba günü ulaşan Çinli kurtarma ekibinin şoförlüğünü yaparak çalışmalara yorgunluk nedir bilmeden eşlik ediyor.

Depremin hemen ardından yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan Erdoğdu, "Her gün İstanbul'dan benim gibi birçok üniversite öğrencisi buraya gelerek yardım ediyor. Ben buraya 163 gönüllüyle geldim" diyor.

Çin kurtarma ekibinin şoförlüğünü yapan Erdoğdu, tüm bu süre boyunca ekiple birlikte hareket ediyor. Erdoğdu, arama ve kurtarma görevlerini yerine getirmeleri için Çin kurtarma ekibi üyelerini her gün kamptan sahaya götürüyor, hatta kurtarma çalışmalarına kendisi de katılıyor.

Sesli çeviri yazılımının da yardımıyla Erdoğdu ve ekip üyeleri dil engelini aşmayı da başarmış.

Hatay'ın Belen ilçesinde kurtarma çalışması yürüten Çin Ramunion Kurtarma Ekibi üyeleri, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Ramunion Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Erdoğdu, "Beni en çok etkileyen şey Perşembe günü Çin kurtarma ekiplerinin, Türk kurtarma ekiplerinin ve diğerlerinin hayat kurtarmak için burada olmalarıydı. Bu manzarayı gördüğümde hissettiğim duyguyu tarif etmem zor" diyor.

Farklı ülkelerden gelen kurtarma ekiplerinin, hayatta kalanları enkaz altından kurtarmak için yan yana savaştığını gören Erdoğdu, bu manzara karşısında derinden etkilenmiş.

Çin kurtarma ekibi Perşembe günü yerel ortaklarıyla birlikte, sabahın erken saatlerinde hamile bir kadını enkaz altından çıkardı. Ekip, kurtarma çalışmaları için kritik olan 72 saati aşkın süredir çöken binaların enkazında mahsur kalan iki kadını daha kurtardı. Çin kurtarma ekibi Cumartesi öğlen itibarıyla Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan dört kişiyi başarıyla çıkardı.