Türk Firmaları Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı Dinamik Çin Ekonomisine Açılan Bir Kapı Olarak Görüyor

Türk firmaları, yaklaşan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı (CIIE) büyük bir iş fırsatı ve dinamik Çin ekonomisine açılan bir kapı olarak görüyor.

Türk firmaları, yaklaşan 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı (CIIE) büyük bir iş fırsatı ve dinamik Çin ekonomisine açılan bir kapı olarak görüyor.

Bir kuru meyve ihracatçısı, önümüzdeki günlerde CIIE'ye katılma arzusunu dile getirdi.

SES 1 (Türkçe): MEHMET ALAGEYİK, Kırlıoğlu İncir Genel Müdür Yardımcısı:

"Ana ürünümüz incir, kuru incir ve kayısı. Yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapmaktayız, satışlarımızın diyebilirim tamamı yurtdışı odaklı. Çin'e yaptığımız ihracat, diyebilirim ki fabrikamızın büyük bir üretim kapasitesini kapsıyor. En çok ürün gönderdiğimiz ülke diyebilirim. Bu üçüncü katılımımız olacak. Bir önceki fuarlarda tahmin ettiğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık ve bunu devam ettirme kararı aldık. Bu fuarlarda güzel iş kontakları edindik, müşteri portföyümüze yeni müşterilerimizi ekledik."

Alageyik, şirketinin Çin'e daha fazla iyi ürün götüreceğini ve Çin pazarındaki varlığını artıracağını söyledi.

SES 2 (Türkçe): MEHMET ALAGEYİK, Kırlıoğlu İncir Genel Müdür Yardımcısı:

"Ürün gamımıza kattığımız yeni ürünlerimizi de orada sergileyeceğiz Çinli müşterilerimize. Hep daha iyisini yapmaya çalışarak, daha iyi ürünlerle müşterilerimizin karşısına çıkacağız. Çin pazarı çok önemli bir pazar bizim için. Oradaki iyi partnerlerimizle ürün gamını artırmak istiyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.(XHTV)