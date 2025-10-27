Haberler

Türk Firmaları Çin İthalat Fuarında Yeni Fırsatlar Peşinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk firmaları, 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı öncesinde Çin pazarındaki değişen tüketim alışkanlıkları ve artan kaliteli ürün talebini değerlendirerek, markalarını güçlendirmeyi ve küresel pazarlardaki konumlarını artırmayı hedefliyor.

İSTANBUL, 27 Ekim (Xinhua) -- Türk firmaları, kasım ayında Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı öncesinde, Çinli tüketicilerin değişen alışkanlıkları ve artan kaliteli ve sağlıklı ürün talebinin sunduğu fırsatları değerlendirerek küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Xinhua'ya verdiği röportajda, son 30 yılda küresel ekonomik büyümenin öncülerinden biri haline gelen Çin'in, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin de etkisiyle dünya ekonomisinde giderek daha belirleyici bir rol üstlendiğini söyledi.

Eskinazi, "Dünya çapında ithalat temalı, ulusal düzeyde ilk fuar olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin'in en prestijli fuarı olarak öne çıkıyor. Dünyanın en büyük ithalat fuarı unvanına sahip olan fuar, başta Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere çok sayıda yabancı katılımcının ilgisini çekiyor" dedi.

Fuarın Türk firmaları için markalarını tanıtmak, Türk marka imajını güçlendirmek ve yoğun ve verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmek açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Eskinazi, "Bu nedenle fuara katılım, Çin ile dış ticaret açığımızı ülkemiz lehine çevirmek açısından stratejik bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

Çin'de kişi başına gelirin artışıyla birlikte tüketim alışkanlıklarının hızla değiştiğini vurgulayan Eskinazi, "Nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan Z kuşağı ise özellikle niş ürünlere olan ilgisiyle tüketim eğilimlerini şekillendiriyor. Bu kuşak, tüketim eğilimleri üzerinde büyük bir etkiye sahip. Para ödemeye ve bir zamanlar niş kategoriler olarak kabul edilen ürünleri almaya daha istekli davranıyorlar" diye konuştu.

Eskinazi, Türk firmalarının ürün yelpazelerini bu değişime göre şekillendirmesi gerektiğini de vurguladı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Işık Tarım'ın sahibi Mehmet Ali Işık ise Çin pazarının hızla gelişen bir tüketici profili barındırdığını söyledi. Işık, "Çin'de değişen tüketim taleplerine ve mevcut politika ortamına uyum sağlamak, Türk işletmelerine yeni ticari fırsatlar ve işbirliği kanalları açabilir" dedi.

Türk firmaları, Çinli tüketicilerin ilgisini çekmek amacıyla her yıl fuar stantlarında çeşitli etkinlikler ve promosyonlar düzenliyor. Ziyaretçilere küçük hediyeler sunuluyor ve ürünler eğlenceli bir şekilde deneyimleniyor. Ayrıca Çinli tüketiciler tarafından sevilen yüksek takipçili influencer'larla yapılan canlı yayınlar aracılığıyla etkileşim artırılıyor.

Plastik ev eşyaları ve temizlik malzemeleri üreten İstanbul merkezli Proff Plastik isimli şirketin yöneticisi ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada Çin pazarına girmenin kolay olmadığını vurguladı. Yönetici, "Çin'in üretim kapasitesi çok yüksek ve fiyatları oldukça rekabetçi. Bu nedenle pazara girebilmenin tek yolu, Çinli tüketicilerin alışkanlıklarını ve beklentilerini doğru analiz etmekten geçiyor. Çinli alıcılara özel üretim yapmak, bu pazara girmenin en etkili yolu" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

Uzun zamandır beklenen uçaklar geliyor! İmzaların atılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.