Türk Firmaları Çin İthalat Fuarında Yeni Fırsatlar Peşinde

İSTANBUL, 27 Ekim (Xinhua) -- Türk firmaları, kasım ayında Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı öncesinde, Çinli tüketicilerin değişen alışkanlıkları ve artan kaliteli ve sağlıklı ürün talebinin sunduğu fırsatları değerlendirerek küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Xinhua'ya verdiği röportajda, son 30 yılda küresel ekonomik büyümenin öncülerinden biri haline gelen Çin'in, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin de etkisiyle dünya ekonomisinde giderek daha belirleyici bir rol üstlendiğini söyledi.

Eskinazi, "Dünya çapında ithalat temalı, ulusal düzeyde ilk fuar olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin'in en prestijli fuarı olarak öne çıkıyor. Dünyanın en büyük ithalat fuarı unvanına sahip olan fuar, başta Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere çok sayıda yabancı katılımcının ilgisini çekiyor" dedi.

Fuarın Türk firmaları için markalarını tanıtmak, Türk marka imajını güçlendirmek ve yoğun ve verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmek açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Eskinazi, "Bu nedenle fuara katılım, Çin ile dış ticaret açığımızı ülkemiz lehine çevirmek açısından stratejik bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

Çin'de kişi başına gelirin artışıyla birlikte tüketim alışkanlıklarının hızla değiştiğini vurgulayan Eskinazi, "Nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan Z kuşağı ise özellikle niş ürünlere olan ilgisiyle tüketim eğilimlerini şekillendiriyor. Bu kuşak, tüketim eğilimleri üzerinde büyük bir etkiye sahip. Para ödemeye ve bir zamanlar niş kategoriler olarak kabul edilen ürünleri almaya daha istekli davranıyorlar" diye konuştu.

Eskinazi, Türk firmalarının ürün yelpazelerini bu değişime göre şekillendirmesi gerektiğini de vurguladı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Işık Tarım'ın sahibi Mehmet Ali Işık ise Çin pazarının hızla gelişen bir tüketici profili barındırdığını söyledi. Işık, "Çin'de değişen tüketim taleplerine ve mevcut politika ortamına uyum sağlamak, Türk işletmelerine yeni ticari fırsatlar ve işbirliği kanalları açabilir" dedi.

Türk firmaları, Çinli tüketicilerin ilgisini çekmek amacıyla her yıl fuar stantlarında çeşitli etkinlikler ve promosyonlar düzenliyor. Ziyaretçilere küçük hediyeler sunuluyor ve ürünler eğlenceli bir şekilde deneyimleniyor. Ayrıca Çinli tüketiciler tarafından sevilen yüksek takipçili influencer'larla yapılan canlı yayınlar aracılığıyla etkileşim artırılıyor.

Plastik ev eşyaları ve temizlik malzemeleri üreten İstanbul merkezli Proff Plastik isimli şirketin yöneticisi ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada Çin pazarına girmenin kolay olmadığını vurguladı. Yönetici, "Çin'in üretim kapasitesi çok yüksek ve fiyatları oldukça rekabetçi. Bu nedenle pazara girebilmenin tek yolu, Çinli tüketicilerin alışkanlıklarını ve beklentilerini doğru analiz etmekten geçiyor. Çinli alıcılara özel üretim yapmak, bu pazara girmenin en etkili yolu" diye ekledi.