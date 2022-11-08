Türk Firmaları Cııe'yi Fırsat Olarak Görüyor Güncel Haberler İSTANBUL, 8 Kasım (Xinhua) -- Türkiye'nin Aydın kentinde bir kuru meyve fabrikasında çalışan işçiler, 28 Ekim 2022. Türk firmaları, devam eden 5. İSTANBUL, 8 Kasım (Xinhua) -- Türkiye'nin Aydın kentinde bir kuru meyve fabrikasında çalışan işçiler, 28 Ekim 2022. Türk firmaları, devam eden 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı (CIIE), iş fırsatları aramak, ayrıca Çin ve ötesindeki geniş tüketici pazarından daha fazla yararlanmak için değerli bir platform olarak görüyor. (Fotoğraf: Li Zhenbei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Türkiye Aydın Güncel Haberler

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