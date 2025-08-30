Türk Firmaları 62. Uluslararası Şam Fuarı'nda Yer Aldı

Türk Firmaları 62. Uluslararası Şam Fuarı'nda Yer Aldı
Güncelleme:
Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarı'na Türkiye'den 40 firma katıldı. Fuara ilgi büyük olurken, Türk iş insanlarının da ziyaretçi olarak katılım gösterdiği belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarı'na Türkiye'den 40 firma ve kurum, yaklaşık bin metrekarelik stant alanıyla katıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan, AA muhabirine, fuarda gördükleri ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Aydoğan, "Kısa sürede hazırlanmamıza rağmen hem bakanlık tarafı hem de fuar idaresi bize çok yardımcı oldu. Sorunlarımızı anında çözmeye çalıştılar." dedi.

Aydoğan, bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara sadece stant açan Türk firmaların değil, çok sayıda Türk iş insanının da ziyaretçi olarak katıldığını ifade etti.

Gaziantep merkezli halı ihracatçısı Veysel Bozgeyik, fuara katılımın beklentilerinin üzerinde olduğunu belirtti.

İlk kez Suriye'ye geldiklerini belirten Bozgeyik, "Başta bazı tereddütlerimiz vardı ancak burada gördüğümüz ilgi ve samimiyet bizi fazlasıyla mutlu etti." diye konuştu.

Ticaret açısından oldukça umut verici bir ortam bulunduğuna dikkati çeken Bozgeyik, enerji sorunlarının çözülmesi halinde bölgede firma kurmayı bile düşünebileceklerini ifade etti.

Mobilyadan inşaata, gıdadan alternatif enerji sistemlerine kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren 40'tan fazla Türk şirketi, devrik rejimin yıkılmasının ardından düzenlenen 62. Uluslararası Şam Fuarı'na katılım sağlıyor.

Fuar, üçüncü gününde yoğun ilgi görmeye devam ederken, 5 Eylül 2025'e kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
