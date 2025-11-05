Türk Firmalar, Çin İthalat Fuarı ile Küresel Pazardaki Konumlarını Güçlendirmeyi Hedefliyor

İSTANBUL, 5 Kasım (Xinhua) -- Türk firmaları, kasım ayında Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı öncesinde, Çinli tüketicilerin değişen alışkanlıkları ve artan kaliteli ve sağlıklı ürün talebinin sunduğu fırsatları değerlendirerek küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Xinhua'ya verdiği röportajda son 30 yılda küresel ekonomik büyümenin öncülerinden biri haline gelen Çin'in, dünya ekonomisinde giderek daha belirleyici bir rol üstlendiğini söyledi.

Eskinazi, Dünya çapında ithalat temalı, ulusal düzeyde ilk fuar olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın sekizincisinin, çok sayıda yabancı katılımcının ilgisini çektiğini belirtti.

Eskinazi, fuarın Türk firmalarına markalarını tanıtmak ve verimli iş görüşmeleri gerçekleştirmek için değerli bir platform sunduğunu vurguladı.

Çin'de kişi başına gelirin artışıyla birlikte tüketim alışkanlıklarının hızla değiştiğine dikkat çeken Eskinazi, "Z kuşağı özellikle niş ürünlere olan ilgisiyle tüketim eğilimlerini şekillendiriyor. Tüketim eğilimleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olan bu kuşak bir zamanlar niş kategoriler olarak kabul edilen ürünlere daha fazla para ödemeye istekli davranıyor" diye konuştu.

Eskinazi, Türk firmalarının ürün yelpazelerini değişen bu beklentilere göre şekillendirmesi gerektiğini ifade etti.

Plastik ev eşyaları ve temizlik malzemeleri üreten İstanbul merkezli Proff Plastik isimli şirketin yöneticisi ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada Çin pazarına girmenin hem zorluklar hem de fırsatlar getirdiğini söyledi.

Yönetici, "Çin'in üretim kapasitesi çok yüksek ve fiyatları oldukça rekabetçi. Bu nedenle pazara girebilmenin tek yolu, Çinli tüketicilerin alışkanlıklarını ve beklentilerini doğru analiz etmekten geçiyor. Çinli alıcılara özel üretim yapmak, bu pazara girmenin en etkili yolu" dedi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Işık Tarım'ın sahibi Mehmet Ali Işık ise Çin'in tüketici pazarının dinamizmini vurguladı.

Işık, "Çin'de değişen tüketim taleplerine ve mevcut politika ortamına uyum sağlamak, Türk işletmelerine yeni ticari fırsatlar ve işbirliği kanalları açabilir" dedi.

Türk firmalar Çinli tüketicileri çekmek için her yıl Çin Uluslararası İthalat Fuarı stantlarında bir dizi tanıtım etkinliği ve interaktif etkinlik düzenliyor. Ziyaretçilere küçük hediyeler sunuluyor ve ürünleri ilgi çekici şekillerde deneyimlemeleri için davet ediliyor. Ayrıca birçok firma, canlı yayınlarla daha geniş kitlelere ulaşmak için Çinli tüketiciler tarafından sevilen yüksek takipçili influencer'larla işbirliği yapıyor.