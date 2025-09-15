Türk Fındığı Pakistan'da Tanıtıldı

Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri, Pakistan'da düzenlenen fuarda Türk fındığının tanıtımını yaptı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 9-11 Eylül tarihleri arasında Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlenen "Pakistan Türk İhraç Ürünleri" fuarına katılım sağlandığı belirtildi.

Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği fuarda farklı sektörlerde faaliyet gösteren 36 firma ile ihracatçı birliklerinin fuara katılım gösterdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Çerez olarak tüketiminin yanı sıra çikolata, şekerleme, pastacılık gibi sektörlerde önemli bir hammadde olarak kullanılmakta olan Türk fındığı da ihracatçı birlikleri standıyla fuardaki yerini aldı. Ziyaretçilere, ülkemiz fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin verilmesinin yanı sıra Türk fındık ihracatçılarının iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürler ve fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık dağıtımı yapıldı."