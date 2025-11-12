Haberler

Türk Fındığı, Dubai'de Düzenlenen Gulfood Fuarı'nda Tanıtıldı

Güncelleme:
Türk fındığı, Dubai'deki Gulfood Manufacturing 2025 Fuarı'nda Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından tanıtıldı. Fuarda, dünya gıda sektörünün önde gelen temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi ve fındığın sağlık yararları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Türk fındığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Gulfood Manufacturing 2025 Fuarında tanıtıldı.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 4–6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından ortak stant ile katılım sağlandı.

Yaklaşık 79 farklı ülkeden 2 bin 500'ü aşkın firmanın stant açtığı fuarda, gıda içeriği, gıda işleme ve paketleme teknolojileri, sürdürülebilir gıda üretimi gibi birçok sektörde ürünler sergilendi.

Dünya gıda sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getiren etkinlik kapsamında açılan Türk fındığı standı ile uluslararası düzeyde tanıtım yapılması sağlandı.

Türk fındığının insan sağlığına yararları ve farklı sektörlerdeki uygulamalarına ilişkin gıda profesyonellerine bilgilendirmeler yapılan fuarda, ziyaretçilere fındığın yanı sıra çeşitli fındıklı mamuller ikram edildi.

Fuarda ikili görüşmeler yoluyla ithalatçıların taleplerinin alındığı, fındık hakkındaki çeşitli soruların da cevaplandırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
