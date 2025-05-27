Türk Filmleri Haftası Tunus'ta Başladı

Türk Filmleri Haftası Tunus'ta Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen Türk Filmleri Haftası, Tunus'ta Türk sinemasının öne çıkan örneklerini izleyiciyle buluşturuyor. Etkinlik, 25 Mayıs'ta başladı ve 28 Mayıs'a kadar sürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Tunus'ta düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" kapsamında Türk sinemasının seçkin örnekleri izleyiciyle buluşuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, Tunus Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Tunus Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, 25 Mayıs'ta başladı.

Tunus'ta büyük ilgi gören Türk dizileri ve filmlerinin etkisini pekiştirmeyi amaçlayan film haftası, yapımcı ve yönetmenlerle izleyicileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Ücretsiz gerçekleştirilen gösterimlerle Türk sinemasının evrensel dili aracılığıyla kültürler arası diyaloğun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tunus'un La Marsa bölgesinde yer alan L'Agora Sineması'nda gerçekleştirilen haftada, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 5 film gösterime sunuluyor.

Gösterimler Ekin Koç'un söyleşisiyle sürecek

Etkinlik kapsamında bugüne kadar "Rafadan Tayfa: Kapadokya", "Gülizar" ve Semih Kaplanoğlu'nun "Buğday" filmi Tunuslu sinemaseverlerle buluştu.

İlk gösterim olan "Rafadan Tayfa: Kapadokya"yı, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, yapımcı İsmail Fidan, "Gülizar"ın yönetmeni Belkıs Bayrak, misyon temsilcileri ve çok sayıda Tunuslu sinemasever takip etti.

Türk Filmleri Haftası, bugün başrolünde Ekin Koç'un yer aldığı "Bizim İçin Şampiyon" filmiyle sürecek. Gösterim öncesinde Tunus'taki Yunus Emre Enstitüsü'nde oyuncu Ekin Koç'un katılımıyla özel söyleşi düzenlenecek.

Etkinlik, 28 Mayıs'ta Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
MHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli, DEM heyetini kabul ediyor! İşte ilk görüntüler
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Yeni uygulamayla elektrik faturalarında yüzde 93'lük artış gündemde

Elektrik faturalarında %93'lük artış gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi

Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan maç tatil edildi
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
Sokak ortasında eşini katleden zanlıdan çıldırtan ifade: KADES'e basacağını sandım

Eşini sokak ortasında katleden zanlıdan çıldırtan ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.