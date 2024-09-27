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Türk Eximbank'tan İhracatçılara 1 Milyar Euro Destek

Türk Eximbank'tan İhracatçılara 1 Milyar Euro Destek
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın ihracatçıların Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'na adaptasyonu için 1 milyar euro kaynak sağlayacağını açıkladı. Bu destek, dijital ekonomi ve yeşil dönüşüm hedefleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın, ihracatçıların ' Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'na adaptasyonu amacıyla 1 milyar euro tutarında 10 yıl vadeli kaynak sağlayacağını açıkladı.

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak küresel ticaretteki dönüşüme uyum hedefleri doğrultusunda dijital ekonomi ve yeşil dönüşüme büyük bir önem veriyor ve bu süreçte ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu çerçevede Türk Eximbank, yeşil dönüşüm hedefi çerçevesinde ihracatçılarımızın Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması'na adaptasyonu noktasında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası garantisi ile 1 milyar euro tutarında 10 yıl vadeli kaynak sağlayacak. İhracatçılarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ticaret Bakanlığı olarak, Türkiye'mizin küresel ticaret pazarındaki rekabet gücünü artıracak plan ve programları hayata geçirmeye ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekonomi İhracat Finans Güncel

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