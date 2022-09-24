Türk Ekonomist: Fed'in Faiz Artırımlarına Rağmen ABD Enflasyonu Kontrol Edilemez

İSTANBUL, 23 Eylül (Xinhua) -- Ekotürk'ün analistlerinden Murat Tufan, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) son faiz artırımının, ülkenin mevcut koşullar altında yoldan çıkan ve yükselen enflasyonunu rahatlatmaya yardımcı olmayacağını söyledi. Xinhua'ya konuşan Tufan, Ağustos ayında ABD Tüketici Fiyatları Endeksi'nin bir yıl öncesine göre yüzde 8,3 arttığını ve artan enflasyonun artık ABD makamlarının kontrolünde olmadığını belirtti. Çarşamba günü Fed, arka arkaya üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımı gerçekleştirdi ve yükselen enflasyona karşı daha sert bir yolun sinyalini önceden verdi. Fed'in politika belirleme organı olan Federal Açık Piyasa Komitesi de (FOMC), federal fonların oranı için hedef aralığını yüzde 3 ila 3,25'e yükseltme kararı verdi.

"Çok fazla belirsizlik var. Birincisi, henüz pandemiden tamamen çıkmadık" diyen Tufan, Ukrayna krizinin nasıl gelişeceğinin bilinmediğinin de altını çizdi. Tufan, ABD'de yükselen enflasyonun başlıca nedeninin lojistik faaliyetlerin genişlemesi, artan enerji maliyetleri ve artan petrol fiyatları nedeniyle yükselen emtia fiyatları ve gıda fiyatları olduğuna dikkat çekti. Uzman, yaklaşan ara seçimler öncesi büyüme vaat ederek siyasi konumlarını korumaya çalıştıkları için ABD yetkililerini doğruyu söylememekle suçladı. Haziran ayında Fed'in, enflasyonu kontrol etmek için geç kalınmış bir hamleyle 28 yılın ardından ilk kez gösterge faiz oranını 75 baz puan artırdığına işaret eden Tufan, ABD makamlarının piyasaya önceden enflasyon uyarısı yapmadığını da sözlerine ekledi. Tufan, "Fed'in zayıf davrandığını düşünüyorum. Kendi kontrolü dışında (olan) birçok dış faktör nedeniyle enflasyonu dizginlemeyi başaramayacak" dedi.

Fed'in son hamlelerinin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere "yıkıcı" zararlar vereceği uyarısında bulunan Tufan, dünyayı dolar hegemonyasına karşı önlem almaya çağırdı. Tufan, ham petrolün genellikle dolar üzerinden fiyatlandırılması nedeniyle Türkiye gibi enerjiye bağımlı ülkelerin ABD dolarına olan bağımlılıklarını azaltmasının zor olduğunu da sözlerine ekledi. Ekonomist, "ABD dolarının çok ciddi bir hegemonyası var. Yıllarca Amerikan dolarının dünyaya sefalet ve enflasyon getirdiğini tartıştık. Bu sistemin değiştirilmesi gerektiğini savunuyoruz" dedi. Türkiye ekonomisinin uzun süredir kur devalüasyonu ve yüksek enflasyonla mücadele ettiğini vurgulayan Tufan, üretici fiyatlarındaki yıllık artışın şu anda yüzde 140 civarında ve yıllık tüketici enflasyonunun Ağustos ayında 24 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 80'in üzerinde bulunduğuna dikkat çekti ve öte yandan Türk lirasının bu yılın başından bu yana yüzde 25'in üzerinde değer kaybettiğini belirtti. Tufan, ABD enflasyonunun kontrolden çıkmayı sürdürmesi halinde, gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyonun önümüzdeki yıl üretimdeki bozulmalarla birlikte hiperenflasyona dönüşeceği konusunda uyardı. Ayrıca faiz oranlarındaki artışın ve ABD dolarının güçlenmesinin zengin ülkeleri daha müreffeh ve fakir ülkeleri daha yoksul hale getirdiği konusunda uyaran Tufan, bu nedenle gelişmekte olan ülkeleri döviz rezerv kompozisyonlarını değiştirmeye ve altın ve diğer varlıkları daha fazla bu kompozisyona dahil etmeye çağırdı.