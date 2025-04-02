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Türk Ekip, Myanmar'da Depremden Bir Kişiyi Daha Kurtardı

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Türk arama kurtarma ekibi GEA, Myanmar'ın Naypyidaw kentinde meydana gelen depremlerde enfazdan bir kişiyi daha kurtardı. Depremin beşinci gününde toplamda iki kişi sağ çıkarıldı.

- Myanmar'a yardıma giden Türk ekip 1 kişiyi daha enkaz altından kurtardı

Türk ekip, depremin beşinci gününde enkazdan 2 kişiyi sağ çıkardı

NAYPYİDAW - Türk arama kurtarma ekibi GEA, başkent Naypyidaw'da depremde yıkılan bir otelin enkazında yürüttüğü çalışma sonucu 1 kişiyi daha kurtararak, depremin beşinci gününde 24 saatte enkazdan 2 kişiyi sağ çıkardı.

Türk arama kurtarma ekibi GEA, 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Myanmar'da arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Türk arama kurtarma ekibi, depremin beşinci gününde enkazdan iki kişiyi kurtardı. Dün başkent Naypyidaw'da yıkılan Aye Chan Thar Oteli'nin enkazında çalışmalara başlayan ekip, 26 yaşındaki otel personelini kurtarmasının ardından 24 saat bile geçmeden 1 kişiyi daha enkazdan sağ çıkardı.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde şu ana kadar 2 bin 886 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 639 kişinin yaralandığı ve en az 373 kişiden ise hala haber alınamadığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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