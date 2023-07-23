Türk ekibi Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahale etti

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahale etmek üzere görevlendirilen Türk ekibinin görevini başarıyla icra ettiğini belirterek, çalışmalara ait görüntüleri paylaştı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahale etmek üzere görevlendirilen Türk ekibinin görevini başarıyla icra ettiğini belirterek, çalışmalara ait görüntüleri paylaştı.

Bakan Yumaklı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Dünyanın ortak mirası ormanlar için görevdeyiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yunanistan'a gönderdiğimiz 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibimiz görevlerini başarıyla icra ediyor. Geçmiş olsun Yunanistan dedi.

Bakan Yumaklı ayrıca ekiplerin çalışma anlarına ait görüntüler paylaştı. (DHA)