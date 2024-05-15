Türk Eğitim-Sen, sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeyi Danıştay'a taşıdı

Türk Eğitim-Sen, sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeyi içeren yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştayda dava açtı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in dün Resmi Gazete'de yayımlanarak, ilgili yönetmeliğe "Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenir." hükmünün eklendiği hatırlatıldı.

"Sözlü sınav sisteminin, objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmayan, her türlü suistimale, ayrımcılığa, adam kayırmacılığa açık, denetlenmesi imkansız bir sınav şekli" olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. maddesi ile 3 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik'e eklenen 'Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenir' hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dava konusu düzenlemenin dayanağını oluşturan 14 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 4. maddesinin ikinci fıkrasının somut norm denetimine tabi tutulmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebiyle Danıştay 2. Dairesinin 2024/1725 esas sayılı dosyasıyla dava açtık."