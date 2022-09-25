Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 'Türk Dil Bayramı' mesajı Açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türkçeyi korumanın, onu doğru kullanmanın, yabancı tehdit unsurlarının etkisinden arındırmanın herkesin hassasiyet göstermesi gereken milli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türkçeyi korumanın, onu doğru kullanmanın, yabancı tehdit unsurlarının etkisinden arındırmanın herkesin hassasiyet göstermesi gereken milli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

???????Geylan, "26 Eylül Türk Dil Bayramı" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde 26 Eylül 1932'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen 1. Türk Dili Kurultayı'nın yıl dönümlerinin bayram olarak kutlandığını hatırlattı.

Türk Dili Kurultayı'nın, kadim Türk milletinin milli varlığının ihtişamını, milli kültür hazinesinin kudretini, milletin Türk diline verdiği kıymetin önemini tüm dünyaya gösteren tarihi bir hadise olduğunu vurgulayan Geylan, şunları kaydetti:

"Milletimizi ve devletimizi bölmek, milli kimliği ve milli bilinci yok etmek isteyen odakların ikinci dil gibi safsatalarını, Türk Eğitim-Sen olarak bir kez daha reddediyor, Türkçe tahammülsüzlüğünün Türk düşmanlığından kaynaklandığını biliyor, Türkçemizi milli bekamızın teminatı olarak görüyoruz. Bu şuurla, Türkçemizi korumanın, onu doğru kullanmanın, yabancı tehdit unsurlarının etkisinden arındırmanın hepimizin hassasiyet göstermesi gereken milli bir sorumluluğu olduğuna inanıyor, eğitim çalışanları olarak bu konudaki milli duruşumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Türk Eğitim-Sen olarak biliyoruz ki Türkçeden uzaklaşmak, Türk kimliğinden, köklerden, milli değerlerden, millet olma bilincinden vazgeçmek demektir. Türkçeden vazgeçmek demek milletimizin harcını başkalaştırmak, milli ülküye, milli birlik ve bütünlüğe zarar vermek demektir. Türkçeye zarar vermek demek milli bekamızı tehdit etmek demektir."

Farklı coğrafyalardaki Türk devletleri ve teşkilatlarının önemli girişimleriyle gerçekleştirilen ortak alfabenin benimsenmeye başlanmasının, birlik ve beraberliğin tam anlamıyla vücut bulmasını perçinleyeceğini savunan Geylan, çalışmaların hız kazanmasının, Türkçe ve Türk dünyasının birlikteliği için çok büyük önem taşıdığının altını çizdi.