Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan KPSS iddialarıyla ilgili açıklama - Haberler

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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan KPSS iddialarıyla ilgili açıklama

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan KPSS iddialarıyla ilgili açıklama

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, KPSS'deki bazı sorular ile bir yayınevinin deneme sınavlarında sorduğu soruların benzer olduğu iddialarına ilişkin, "KPSS iddialarına dair Devlet Denetleme Kurulunun inceleme başlatması kıymetli bir adımdır.

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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, KPSS'deki bazı sorular ile bir yayınevinin deneme sınavlarında sorduğu soruların benzer olduğu iddialarına ilişkin, "KPSS iddialarına dair Devlet Denetleme Kurulunun inceleme başlatması kıymetli bir adımdır. İddialar tüm boyutlarıyla tetkik edilmeli, aydınlatılmalı ve şeffaf şekilde ortaya konulmalıdır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumundaki sorular ile bir yayınevinin deneme sınavlarında sorduğu soruların ve şıklarının benzer olduğu iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Gençlerin umut ve hayalleriyle kimsenin oynamaması gerektiğini belirten Geylan, "KPSS iddialarına dair Devlet Denetleme Kurulunun inceleme başlatması kıymetli bir adımdır. İddialar tüm boyutlarıyla tetkik edilmeli, aydınlatılmalı ve şeffaf şekilde ortaya konulmalıdır. Tek bir gencimizin dahi yüreğinde endişe kalmamalı, umut ve hayalleri tahrip edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

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