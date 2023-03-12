Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Türk gençliği omuzlarına yüklenen sorumluluğun bilincinde olmalı, İstiklal Marşı'mızın, kıymetini bilerek, hafızamızı diri tutarak, nesilden nesile aktarılmasını sağlamalıdır." ifadelerini kulandı.

Geylan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'nin en önemli neferlerinden biri olduğunu belirten Geylan, şunları kaydetti:

"Akif; Türk milletinin dertleriyle dertlenmiş, şiirlerinde, yazılarında, konuşmalarında milletimizin acılarını, feryatlarını dile getirmiş bir inanç adamıydı. Vatanına aşık olan Akif'in, söz konusu buhranlı dönemde Türk ordusuna moral vermek için Taceddin Dergahı'nın sessizliğine çekilerek yazdığı İstiklal Marşı'mız, vatanımızın parlayan güneşi oldu. Türk gençliği omuzlarına yüklenen sorumluluğun bilincinde olmalı, İstiklal Marşı'mızın, kıymetini bilerek, hafızamızı diri tutarak nesilden nesile aktarılmasını sağlamalıdır."