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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: 19 Mayıs ruhu ilelebet yaşayacak

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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "19 Mayıs ruhunun, milli bekanın hamisi ve teminatı olarak ilelebet yaşayacağını" belirtti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "19 Mayıs ruhunun, milli bekanın hamisi ve teminatı olarak ilelebet yaşayacağını" belirtti.

Geylan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 19 Mayıs'ın Türk milletinin irfanla, şan ve şerefle yürüttüğü istiklal mücadelesi, yurda peydahlanan düşmana direnişle verilen karşılık olduğunu ifade etti.

Bugünün, milli hudutların temelinin atıldığı taşıyıcı kolon olduğunu aktaran Geylan, "Türk'ün akılcı kararlılığı, yürekli haykırışı, Cumhuriyetimize açılan kapıdır." değerlendirmesinde bulundu.

19 Mayıs'ta kurtuluş meşalesi yakan Atatürk'ün bu günü Türk gençliğine armağan etmesinin, gençliğin Atatürk'ün hayatındaki rolüne işaret ettiğini bildiren Geylan, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran, egemenliği milletimize teslim eden, müreffeh geleceğimize ışık tutan, çağdaş medeniyet seviyesine geçiş ameliyesini başarıyla sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Atatürk başta olmak üzere, kahraman mücadele arkadaşlarını, topraklarımız, bayrağımız ve milli bekamız için göğsünü tereddütsüz mermilere siper eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Tarih ve aziz milletimiz emin olsun ki 19 Mayıs ruhu, milli bekamızın hamisi ve teminatı olarak ilelebet yaşayacaktır."???????

Kaynak: AA / Güncel

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