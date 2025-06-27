Türk Eğitim-Sen Bafra Şubesinden Aşure Etkinliği

Türk Eğitim-Sen Bafra Şubesince aşure etkinliğini gerçekleştirildi.

Bafra Öğretmenevi bahçesinde yapılan etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bafra Gençlik Merkezi iş birliğiyle aşure dağıtıldı.

Türk Eğitim-Sen Bafra Şube Başkanı Feyyaz Yörük, aşure gününün İslam dünyasında hem matem hem de umutla anılan çok özel bir gün olduğunu belirterek, "Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturması ve peygamberlerin mucizevi kurtuluşu gibi rivayetlerle anılırken, aşurenin paylaşılması da toplumsal birlik ve hoşgörünün sembolüdür. Yas, umut, paylaşım ve bereketi barındıran bu çok yönlü kültürel mirası dört yıldır yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Etkinliğimize katkıda bulunan, emeği geçen ve katılım sağlayan herkese yürekten teşekkür ederiz." dedi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ile İlçe Nüfus Müdürü Müslim Aktaş da katıldı.