Türk Eczacıları Birliği, Sağlık Bakanı ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti.

Üney, Sağlık Bakanlığında Bakan Memişoğlu ile bir araya geldi. Türk Eczacıları Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin şunlar aktarıldı:

"Görüşmede;

İlaç Fiyat Kararnamesi: İlaçların temininde sürdürülebilirliğin sağlanması ve eczane ekonomilerinin güçlendirilmesi için düzenlemeye duyulan ihtiyacın aciliyeti dile getirildi.

Rehber Eczanem Programı: Halkın ilaç ve sağlık danışmanlığına erişimini artıran Rehber Eczanem Programının Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülmekte olan çalışmalar değerlendirildi.

Vitamin, Mineral ve Bitkisel Sağlık Ürünleri: Söz konusu ürünlerin sadece eczanelerden, eczacı danışmanlığında sunulabilmesi adına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmasının önemi vurgulandı ve bu kapsamda yürütülen savunuculuk çalışmaları ele alındı.

Kamudaki meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve genç meslektaşlarımızın istihdam olanaklarının artırılması konularının da ele alındığı ziyaret, halk sağlığını güçlendirecek ve eczacılık mesleğini ileriye taşıyacak politikaların geliştirilmesine ilişkin önemli bir görüşme oldu."