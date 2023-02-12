Türk Eczacıları Birliği'nin Deprem Bölgesindeki Tır Eczane ve Konteyner Eczane Sayısı 24'e Ulaştı

Türk Eczacıları Birliği'nin depremin hemen ardından hızla bölgede kurduğu Tır Eczane ve Konteyner Eczanelerin sayısı 24'e ulaştı. Deprem bölgelerinin ihtiyaçları doğrultusunda 4 konteyner eczanenin daha bölgeye sevk edileceği açıklandı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney bugün yazılı açıklama yaptı. Deprem felaketinin yaşandığı ilk gün itibariyle Bölge Eczacı Odalarıyla birlikte depremzedelerin ilaç eczacılık ihtiyaçları için harekete geçtiklerini vurgulayan Üney, "Deprem bölgelerindeki ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacını neredeyse saat saat takip ediyor, gün içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda konteyner eczane ve tır eczane konumlarımızı sürekli güncelliyoruz. 12 Şubat Pazar günü sabah itibariyle tır eczane ve konteyner eczane sayımız 24'e ulaştı. En kısa sürede 4 konteyner eczanemizin daha faaliyete geçmesini planlıyoruz. Bölge eczacı odalarımız ve meslektaşlarımızla birlikte ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumdayız" dedi.

Üney'in açıklaması şöyle:

"Türk Eczacıları Birliği olarak depremde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki meslektaşlarımızın bağışladığı ilaç ve tıbbi malzemeler ile ısıtıcılar, battaniyeler, kışlık montlar, çoraplar, bereler, çocuk giysileri gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım malzemelerimizi bölgeye ulaştırmak için harekete geçtik. Özel bir kargo firması tarafından ücretsiz olarak Birliğimize tahsis edilen 50 ton kapasiteli bir kargo uçağı dün itibariyle İstanbul'dan Malatya'ya intikal etti. Ancak meslektaşlarımızın gönderdiği yardımlar öyle yoğun oldu ki geride kalan diğer yardım malzemeleri için ikinci bir uçağa daha ihtiyaç doğdu. Onu da en kısa sürede bölgeye göndererek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Meslektaşlarımıza verdikleri katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."