Türk Eczacıları Birliği, Adıyaman'da deprem anma töreni düzenledi

Türk Eczacıları Birliği, bölge eczacı odalarının yöneticileriyle 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman'da anma töreni düzenledi. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "Adıyaman dahil en ağır kayıplarının ve yıkımların yaşandığı 5 ilimizde hayat tam anlamı ile normale dönmedi, dönemedi. Konteynerkentler halen mecburen faal ve barınma hala çok ciddi bir sorun. Depremde en ağır yıkımın yaşandığı beş ilimizdeki vatandaşlarımızın ve meslektaşlarımızın hayatlarının normale dönebilmesi ve böyle acıların bir daha yaşanmaması için sürdürülen tüm çalışmaların artarak devam etmesi gerekliliğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Türk Eczacıları Birliği, bölge eczacı odalarının yöneticilerinin katılımı ile 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman'da anma töreni düzenledi. Anma töreni, deprem felaketinde hayatını kaybeden 41 eczacı, 21 eczacılık fakültesi öğrencisi ve eczane teknisyeni ile tüm vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

" 5 İLİMİZDE HAYAT TAM ANLAMI İLE NORMALE DÖNMEDİ, DÖNEMEDİ"

Anma töreninde konuşan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, şunları söyledi:

"Ülke olarak bizleri derinden sarsan deprem felaketinin 1. yıldönümünde kaybettiğimiz meslektaşlarımızı, eczane çalışanlarımızı ve vatandaşlarımızı anmak üzere bugün burada bir araya geldik. Kaybettiklerimizi hatırlamak onların aziz hatıraları önünde eğilmek için buradayız. Adıyaman dahil en ağır kayıplarının ve yıkımların yaşandığı 5 ilimizde hayat tam anlamı ile normale dönmedi, dönemedi. Konteyner kentler halen mecburen faal ve barınma hala çok ciddi bir sorun. Depremde en ağır yıkımın yaşandığı beş ilimizdeki vatandaşlarımızın ve meslektaşlarımızın hayatlarının normale dönebilmesi ve böyle acıların bir daha yaşanmaması için sürdürülen tüm çalışmaların artarak devam etmesi gerekliliğini ifade etmek istiyorum.

"74 GÜN BOYUNCA KESİNTİSİZ İLAÇ ECZACILIK HİZMETİ SUNAN SAYILARI 5 BİNİ AŞKIN TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYOR, ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Bu deprem felaketinde 74 gün boyunca sahra eczanelerimizde gönüllü olarak hizmet veren tüm meslektaşlarımız adeta bir tarih yazdı. Halkımızın sağlığa ve ilaca erişimi için gece gündüz demeden, yaşanan artçı depremlere ve tüm zorluklara rağmen bölgede kalarak hizmet verdiler. Ülkemizde herkesin ama herkesin parmakla gösterdiği, övgüyle bahsettiği ve hepimizi gururlandıran bir mucizeyi hep birlikte gerçekleştirdik. Bizlere iyi ki eczacıyım dedirten, eczacı olmaktan bir kez daha gurur duymamızı sağlayan; deprem bölgesinde 74 gün boyunca kesintisiz ilaç eczacılık hizmeti sunan sayıları 5 bini aşkın tüm meslektaşlarımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Birliğimiz, bölge eczacı odalarımız ve meslektaşlarımız deprem bölgesinde ilaç-eczacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi adına sahada her daim hazır bulundular. Bizler yaşadığımız bu acı deprem tecrübesi ile bir kere daha sağlık sisteminin vazgeçilmezi olan eczacılar olarak ihtiyaç duyulan her anda, hiçbir beklenti içinde olmaksızın sadece mesleki sorumlulukla vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu herkese gösterdik.

Umarım böyle felaketleri bir daha yaşamak zorunda kalmayız. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhları şad olsun."