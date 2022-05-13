Türk Eczacılar Birliği Başkanı Üney: 'Eczaneler sağlık sisteminin kilit taşı'

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "Kovid-19 pandemisi net bir şekilde göstermiştir ki eczacılar sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında ve acil durumlara müdahalede çok önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Üney, Eczacılık Günü dolayısıyla Birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, eczacıların toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile daha iyi bir sağlık ortamının tesisi için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Eczanelerin halka en yakın birinci basamak sağlık kuruluşu ve sağlık sisteminin kilit taşı olduğunu ifade eden Üney, "Kovid-19 pandemisi net bir şekilde göstermiştir ki eczacılar sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında ve acil durumlara müdahalede çok önemli bir rol oynamaktadır." diye konuştu.

Üney, ilaç fiyat kararnamesinin mevcut koşullara hiçbir şekilde uyum sağlamadığını ve güncellenmesi gerektiğini dile getirerek, "Eczanelerimizin artık mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalma gücü tükenmiş, eczane ekonomileri sürdürülebilir olmaktan çıkmış ve erimiştir. Eczacıların bu çığlığına acilen yanıt verilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Altyapıdan ve akademik kadrodan yoksun olarak açılan ve sayıları artan eczacılık fakültelerinin mesleğin geleceği açısından bir sorun oluşturduğunu belirten Üney, "Ülkemizin daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacı yoktur. Altyapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin yerlerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmalı, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanları kademeli olarak düşürülmeli ve eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin ile sınırlı tutulmalıdır." diye konuştu.

Üney, internetten ve denetimsiz kanallardan satılan çeşitli ilaç ve takviye edici gıdaların önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çekerek, özellikle Kovid-19 salgını döneminde takviye edici gıdaların ve bu ürünlerin satışlarının kontrolsüzce arttığını kaydetti.

Bazı ilaç firmalarının Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) belirlediği kamu kurum iskontolarını uygulamaktan kısmen ya da tamamen vazgeçtiğini belirten Üney, şöyle devam etti:

"Söz konusu firmaların keyfi olarak yaptıkları bu uygulamanın faturası, aradaki fiyat farkını ödemek zorunda kalan hastalarımıza çıkmaktadır. Bu durum özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın cebinden yüksek tutarlarda fiyat farkı çıkmasına yol açmaktadır. Diğer yandan vatandaşlarımız, fark çıkarmayan ilaç talep etse dahi SGK'nın ödeme politikası bazı ilaçlarda, hastaların her koşulda fiyat farkı ödemesine sebep olmaktadır. Kuşkusuz bu durum hastalarımız için çok ağır bir yük demektir. Konunun tarafları SGK ile ilaç firmaları olmasına rağmen yaşanan sorun eczacılar ile hastaları karşı karşıya getirmektedir. Gerekli çözüm, SGK ve ilaç firmaları tarafından sağlanmalı ve hastaların mağduriyeti acilen giderilmelidir."