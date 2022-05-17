Türk Dünyasını Birleştirecek Zengezur Koridoru, Iğdır Üniversitesinde Konuşuldu! - Haberler

IĞDIR (Bültenler) - Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Elbrus İsayev, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Türkiye ve Azerbaycan'dan çeşitli kurumlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Vali Sarıibrahim, açılış konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Dilucu bölgesinin ülkemize katılmasının tarihi ve stratejik açıdan oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, "Şuşa Beyannamesi ile Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla ilgili ortak iradeyi ve koridorun önemini gördük." İfadelerini kullandı.

Karabağ'da elde eldilen zafere ilişkin de konuşan Vali Sarıibrahim, "44 günlük savaş sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önderliğinde ortaya konulan diplomatik akıl ve stratejik mücadele ile 30 yıllık yaramız, acımız ve gönül sızımız dindi." diye konuştu.

Rektör Alma: Koridor, Çin'e Uzanan İpek Yolu'nun Açılmasına Vesile Olacak

Zengezur Koridoru'nun önemine değinerek konuşmasına başlayan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ise, "2020 yılında 41 gün süren savaşın ardından Karabağ zaferi ilan edildi. Bu manada Zengezur Koridoru çok önem arz ediyor. Sağında İran, solunda Ermenistan olan ve 40 km boyunca devam eden bu koridorun açılması Bakü ve Hazar üzerinden Çin'e uzanan İpek Yolu'nun açılmasına vesile olacak. Üniversitemiz ile SERKA arasında yapılan ve iki gün boyunca devam eden bu çalıştay sonrasında Nahçıvan'a gidilip Koridor yerinde görülecek. Türkiye'den ve Azerbaycan'dan önemli isimler orada yer alacak. Çalıştay'ın ve Nahçıvan gezisinin başarılı geçmesini temenni ederek, katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Çalıştay Umarım Zengezur Koridorunun Açılması Adına Önemli Fikir Sunar"

SERKA Genel Sekreter Vekili Nurullah Karaca ise Karabağ Zaferi'nden sonra Zengezur Koridoru'nun açılmasının gündeme geldiğini anımsatarak, "Bu, Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bir proje. Türklerin ve Azerbaycan Türklerinin yaşadığı Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla beraber Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya birbirine bağlanacak. Bu sayede bu koridor ülkemize ekonomik ve stratejik anlamda önemli bir güç katacak. Iğdır Üniversitesi ile Bakanlığımızın iş birliği ile yapılan bu çalıştay, umarım Zengezur Koridorunun açılması adına güzel bir fikir sunar ve yeni projelere vesile olur" dedi.

"Yerel Olan Bir Konuyu Küresele Entegre Etme Gayreti İçerisindeyiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı ajansların yereldeki hizmetlerinden bahsederek konuşmasına başlayan Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ise, "Bazen öyle çalışmalar oluyor ki yereli aşıp ulusala hatta küresele uzanabiliyor. Zengezur Koridoru Çalıştayı da bu kapsamda değerlendirilebilecek bir konu. İlgili bakanlıklar bu konuya ayrıca önem veriyor ve gerekli çalışmaları yapıyor. Bizlerde yerelde olan bu konuyu küresele nasıl entegre edebiliriz onun gayreti içerisindeyiz. Bu amaç doğrultusunda Serhat şehri Iğdır'dan bu süreci başlatmak istedik. İki gün boyunca devam edecek çalıştay ve devamında yapılacak Nahçıvan gezisi ile süreci daha yakından takip etme fırsatı elde edeceğiz" diye konuştu.

"Ülkemizde İlk Defa Bu Konuda Bir Program Tertip Edildi"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin ise, "Ramazan ayında Azerbaycan'a yaptığım ziyarette üzerinde sürekli konuştuğumuz ve bölgeye ne gibi katkıları olacak diye düşündüğümüz Zengezur Koridoru konusunu bugün Iğdır Üniversitesinde bir kere daha masaya yatırmış oluyoruz. Bu konunun bu kadar önemli olmasında özellikle Karabağ Savaşında bu koridorun kilitlenmesi oldu. Ancak daha sonraki süreçte yeni bir zaferle bu açılmış oldu. Bu durum devletler arasındaki ikili ilişkilerin de düzelmesine vesile oldu. İlk defa ülkemizde bu konuda bir program tertip edildi. Bu çalıştayı organize eden paydaşlara teşekkür ederim. Umarım bu vesileyle koridorun açılma süreci hızlanır ve bölge barışına katkı sunmaya devam eder" şeklinde konuştu.

TSO Başkanı Arslan: Iğdır'ı Bölgesel ve Lojistik Anlamda Daha da Önemli Kılar!

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan da Koridor'un açılmasının Iğdır'a önemli katkılar sunacağına dikkat çekerek, "Bu koridorun açılması gibi bir konunun gündeme gelmesi ilimiz adına önemli bir gelişme oldu. Çünkü yapılacak ihracatın doğrudan Azerbaycan üzerinden ulaştırılması söz konusu. Bu gelişme Iğdır'ı bölgesel ve lojistik anlamda daha da önemli kılıyor. İhracat rakamlarımızın önemli derecede artma durumu mevzu bahis. Bu çalıştayın bunlara vesile olacağını temenni ediyorum." dedi.

"Koridor Sayesinde Bölgemizde Ekonomik Anlamda Önemli Gelişmeler Yaşanacak"

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise, "Zengezur Koridorunun açılmasıyla beraber bölgemiz ekonomik anlamda önemli gelimeler yaşayacak. Bu çalıştay bu anlamda çok önemli. Bu program sayesinde koridorun ülkemiz ve bölgemiz açısından ne kadar önemli olduğu bir kere daha gündeme gelmiş oldu. Ermeniler için bile ticari anlamda fayda saylayan bir koridor burası. Yeter ki sürecin hızlanması adına bir şeyler yapsınlar." ifadelerine yer verdi.

"Türk Dünyası Adına Önemli Olan Bir Konu İçin Bir Araya Geldik"

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev de, "Komşu şehir Iğdır ve Iğdır Üniversitesi ile sürekli olarak ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de yine özellikle Türk dünyası için çok önem az eden bir konu ile Iğdır'a misafir olduk. Bu koridorun açılması sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda siyasal ve stratejik anlamda da önemli. Azerbaycan Karabağ'daki zaferini bir kere daha taçlandırmış olacak bu sayede." şeklinde konuştu.

Iğdır Üniversitesi Kafkasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAFMER) Müdürü Arslantürk Akyıldız ise Zengezur Koridoru'nun Türkiye, Azerbaycan ve Hazar bölgesi için önemine değinerek, bu koridorun açılması için bugüne kadar yapılan girişimlere değindi.

Son olarak Nahçıvan Ticaret Ataşesi Lütfü Kop ise Zengezur Koridoru'nun Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan bir kapısı olduğuna ifade ederek, bölgesel anlamda yaşanacak olumlu gelişmelerin temel anahtarının bu Koridor ile sağlanacağı mesajını verdi.

Açılış konuşmalarının ardından panel ile devam eden çalıştayda, Nahçıvan Özerk Cumhuriyet ile Azerbaycan arasındaki yaklaşık 40 km'lik koridorun avantaja çevrilmesi, dış ticaret hacmindeki ürün sayısının ve çeşidinin arttırılması, sınır ticaretinin canlandırılması, bölge illerinin lojistik merkez rolünü üstlenmesi konuları masaya yatırılacak.

Çalıştayın son günü olan 18 Mayıs'ta ise Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne teknik inceleme ziyareti düzenlenecek.

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