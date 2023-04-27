Türk dünyasından gazeteciler ülkelerinin Türkiye ile gelişen ilişkilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Dünyası Köşe Yazarları Sempozyumu'na katılan gazeteci ve yazarlar, Türkiye'nin Türk dünyasıyla ilişkilerini geliştirmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oynadığı pozitif rolü vurguladı.

Bakırköy'de bir otelde yapılan sempozyuma katılan Azerbaycan Bayraqdar Medya Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Nadir İsmayilov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin tarihin en iyi dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

İsmayilov, bu ilişkilerde medyanın ve siyasetin rolünü aktararak, "Bizim uzun zamandır hayal ettiğimiz şeylere ulaştık. Bu tür etkinlikler Türk dünyasının ilişkilerini artırır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in işbirliği içinde hareket etmesi çok önemli. Bu sempozyumdaki konular muasır dünyanın en önemli meseleleri. Batı dünyasının Türk dünyasına karşı dezenformasyon savaşı ortada. Bize saldırı varsa bunu savunmalı, birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin önemli destekler sunduğuna dikkati çeken İsmayilov, bu sürecin iki ülke ilişkilerini pekiştirdiği değerlendirmesini yaptı.

İsmayilov, 14 Mayıs seçimleri sürecinin Azerbaycan'da büyük bir ilgiyle takip edildiğini dile getirerek, "Benim 10'a yakın köşem var. Bu köşelerde bir konu var. Bir günlük problemler var ama vatanın geleceğini, Türk dünyasının sabahını düşünürsek sandık başına gidince ses verecekleri bir kişi var. O da sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün uzun zamandır hayal ettiğimiz şeyleri başardı." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllardaki bağımsız ve güçlü tutumunu takdirle karşıladıklarını anlatan İsmayilov, bu süreçte ilişkilerin en iyi noktaya geldiğini kaydetti.

İsmayilov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişen ilişkilerdeki rolünün altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün müstakil, öz sözü olan, dirayeti olan bir Cumhurbaşkanı var. Bu Cumhurbaşkanı çıkıp, 'En önde Türk dünyası bir olmalıdır, Türk dünyası özgür olmalıdır, müstakil olmalıdır' dedi. Tüm kardeşlerimizi böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı'nın sandıktan çıkması için 14 Mayıs'ta hiçbir tereddüt etmeden ses vermeye çağırıyorum."

Türkmenistan ilişkilerin gelişmesinden memnun

"Türkmen Portali" internet sayfasının başyazarı Resulgeldi Dovletmyradov, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki gelişen ilişkilere dikkati çekti.

Dovletmyradov, Türkiye'de her zaman çok güzel karşılandığını ifade ederek, ülkeler arası kardeşlik ilişkisinden büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.

Türkmenistan'da 14 Mayıs seçimlerinin yakından takip edildiğini belirten Dovletmyradov, "Seçim olması nedeniyle Türkmenistan'da sandıklarda oy kullanacak vatandaşların heyecanlarını gözlemliyoruz. Biz de vatandaşlara kendi haber kanallarımızda oy kullanmaları ve bilgi konusunda yardımcı oluyoruz." dedi.

Dovletmyradov, Türkmenistan'daki Türkiye Büyükelçiliği bünyesinde sık sık olarak programlar düzenlendiğini, böylece karşılıklı bilgi alışverişinin sürekli devam ettiğini kaydetti.

Son yıllarda artan ilişkilerde siyasetçilerin rolüne değinen Dovletmyradov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle Türkmenistan ile ilişkileri güçlendirdi. Etkinliklerde büyük emeği var. Onun yardımlarıyla oluyor. Bu tarz etkinler sayesinde ilişkiler daha da güçleniyor." değerlendirmesini yaptı.

"İlişkiler daha iyi olabilir"

Azıtlık Ruhu isimli medya kuruluşunun Kazakistan Güney Bölge Müdürü Amirbolat Khussayan, Türkiye ile son yıllarda artan ilişkilerinin Kazakistan'da büyük memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Khussayan, Türklerin birlikte hareket etmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Karabağ olayı olduğunda Türk toplumu kardeş olduğunu öğrendi. İlişkiler daha iyi olabilir. Türk dünyasının daha güçlü olduğunu öğrenmek için bu tarz etkinlikler çok önemli." diye konuştu.

Medyanın insanların gerçekleri öğrenmesinde önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Khussayan, bu konuda daha fazla birlikte çalışmak gerektiğini kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artan ilişkilerdeki rolünün altını çizen Khussayan, şunları söyledi:

"Türkiye çok güçlü bir devlet olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük saygı duyuyorlar. Onun barışçıl politikalarına saygı duyuyorlar. Türk devletlerinin ilişkilerinin iyileştirilmesi için önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Karabağ'daki savaşta da askeri, ekonomik, medya alanında da tüm desteği arkasına aldı ve bizi bir araya getirdi."

Khussayan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kendisinin de afet bölgesine geldiğini aktararak, Kazakistan vatandaşlarının kendi paralarıyla 100 yurt çadırı yaptırdığını, kıyafet ve gıda desteği gönderdiğini sözlerine ekledi.