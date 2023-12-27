Türk Dünyasındaki Üniversite Öğrencileri Arasında Dijital Vatandaşlık Projesi

Türk dünyasındaki üniversite öğrencilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan "Dijital Vatandaşlık Projesi" kapsamında öğrenciler, hem çevrim içi ortamda ders görüyor hem de birbirlerinin kültürlerini öğreniyor.

Gaziantep Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin işbirliğinde 28 Mayıs 2021'de hayata geçirilen proje kapsamında, 20 ülke, 150 üniversite, 300 bilim insanı, 400 gönüllü ve 24 bin öğrenciden oluşan katılımcılar, çevrim içi ortamda bilgi alışverişinde bulunuyor.

Her hafta bir ülkenin öğrenci ve akademisyenlerinin katılımıyla kültür ve bilgi paylaşımı yapılıyor.

Katılımcılar bir süre sonra "Öğrenci Buluşmaları" programı kapsamında katılım sağlayan ülkeleri gezme ve yerinde görme fırsatı da elde ediyor.

Projenin bu dönemki teması "Azerbaycan ve Ulu Önder Haydar Aliyev", gelecek dönem ise "Balkanlar ve Bilge Lider Aliya İzetbegoviç" olacak.

Projeyle Türk dünyasındaki üniversitelerde bulunan öğrencilerin tamamına ulaşılması ve ülkelerin kültür ve değerlerinin öğrenilmesi hedefleniyor.

"Oluşmasını beklediğimiz algı, 'biz aynıymışız"

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Dünyası Vatandaşlık Projesi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Bay, AA muhabirine, projeyle öğrencileri ortak bir paydada buluşturmak istediklerini anlattı:

Farklı bölgelerden öğrencileri bir araya getirerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktaran Bay, şunları söyledi:

"Aynılıklarımız var, benzerliklerimiz var, farklılıklarımız var. Yıllar boyunca bizi farklılıklarımız üzerinden ayrıştırmaya çalışmışlar. Biz artık aynılık ve benzerlikler noktasında bu gençleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Verilen eğitimler sonucunda gençlerde oluşmasını beklediğimiz algı, 'biz aynıymışız.' Derslerimiz gençlerimiz 14 haftalık bir ders eğitim programına katılıyor. Türk tarihi, Türk coğrafyası, Türk bilim tarihine katkıdan bulunan bilim insanlarını öğreniyor. Derslerin ötesinde söyleşilerimiz var. Öğrenciler, Türk dünyasının önemli isimleriyle çevrim içi ortamda bir araya geliyor. Türk dünyasındaki güncel konular hakkında önemli şeyler öğreniyorlar."

"Amacımız Türk dünyasındaki tüm öğrencilere ulaşmak"

Öğrencilerin bu sezon Azerbaycan buluşmasını gerçekleştirdiklerini belirten Bay, süre gelen zamanda ise Kırgızistan ve Kazakistan gibi ülkelerdeki öğrencilerin söyleşi yapacağını ifade etti.

Projeyle öğrencilerin hem birbirlerini tanıdıklarını hem de o ülkelerde çevre edindiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Projeyi, Türk dünyasının gönüllülük esasına göre düzenlenen proje olarak tanımlıyoruz. Türk dünyasının 20 farklı bölgesinden yani Dağıstan, Kuzey Makedonya, bağımsız devletler gibi ülkelerden katılım var. 20 ülkenin işbirliği yaptığı 300 bilim insanının çalıştığı ve 400'e yakın gönüllünün katıldığı proje olarak tanımlıyoruz. Öğrenci sayımız 24 bin bunun 13 bini geçen dönem, bu dönem ise 11 bindir. Bu dönem temamız 'Azerbaycan ve Ulu Önder Haydar Aliyev." Öğrencilerin Azerbaycan ve kültürlerini kazanmalarını istiyoruz. Diğer dönem ise temamız Balkanlar olacak. Amacımız Türk dünyasındaki tüm öğrencilere ulaşmak. Şu an da projemiz birçok üniversitede seçmeli ders olarak okutuluyor. İlerleyen zamanlarda bu seçmeli dersin zorunlu ders haline gelmesi için çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin de bu projeden haberdar olmasını diliyoruz."