Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması Gerçekleştirildi

Kayseri'de Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması etkinliğine 14 ülkeden 54 yazar ve şair katıldı. Etkinlikte Türk coğrafyasından gelen şairler eserlerini okudu.

Kayseri'de Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Türk Dünyası Yazar ve Şairler Talas Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, 14 ülkeden 54 yazar ve şair katıldı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kosova, Bosna Hersek ve diğer Türk coğrafyalarından gelen şairler şiirlerini okudu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın Türk dünyasına ev sahipliği yapmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

Hizmetlerini her alanda devam ettirdiklerini belirten Yalçın, "Talas'ta Türk dünyasından misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah gelecek yıl da yine beraber oluruz. Yakın zamanda aramızdan ayrılan Yavuz Bülent Bakiler, Sezai Karakoç ve diğer bütün ustaları rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de etkinliğin Türk dünyası arasındaki bağları güçlendirdiğini anlattı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
