Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Çalışkan, Ahilik Haftasını kutladı

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı Abdullah Çalışkan, 35. Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Çalışkan, mesajında, Ahilik geleneğinin Türk-İslam dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel birlik ve beraberliğini sağlayacak önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Ahilik teşkilatı ve teşkilatın kurucusu Ahi Evran'ın tanıtılması, anlaşılması ve bugünün dünyasına ışık tutulmasına katkı sağlamak amacıyla 2021-2022'de "Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması" projesini düzenlediklerini aktaran Çalışkan, Ahilik ve Ahi Evran ile ilgili kapsamlı içeriklerin yer aldığı "www.ahievran.org" internet sitesini hizmete sunduklarını bildirdi.

Çalışkan, bu sitenin düzenli olarak güncellediğini ve yarışmaları her yıl yapmayı planladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ahilik konusunda her kesimin yaptığı çalışmalar neticesinde tüm devlet kademeleri ve iş dünyası ile AHİ Devlet Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdiğimiz zaman Büyük Türkiye'nin temelini sağlam bir şekilde atmış olacağız. Bu vesileyle 12-18 Eylül'de kutlanan 35. Ahilik Haftası'nın hem ülkemiz hem de Türk dünyası için hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum."