Türk dünyası, 'Kültür Başkenti' Bursa'da buluştu (2)

BURSA (DHA) - GÖRKEMLİ AÇILIŞ

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da yıl boyu düzenlenecek etkinliklerin resmi açılış töreninin ikinci ayağı saat 20.00'da TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen törenle başladı. Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Türkiye Temsilcisi Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Tük Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bagdat Amreyev, TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanları, milletvekilleri ve misyon şefleri katıldı.

"Osmanlının ilk başkenti Bursa'mızı bu unvana layık gören herkese gönülden teşekkür ederim. Bursa'yı anlatmaya kelimeler yetmez. Bu şehri yaşayanlar bilir. Orhan Veli'nin dediği gibi 'kelimeler kifayetsiz kalır' bu şehrin güzelliğini anlatmakta. Bu topraklar bir cihan devletinin doğduğu topraklardır. Asya'dan, Ortadoğu'dan başlayıp, Avrupa'nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yer Bursa'dır. Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. Gönüller arasına sınır çizilmez. Kalpleri, yürekleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamı yoktur. Bizim inancımızda, bizim geleneğimizde kardeşlik en kıymetli hazinedir. İnşallah önümüzdeki dönem bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz 'dilde, fikirde, eylemde birlik' olacaktır. Ne köklerimizden kopacağız, ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. Vakit birlik vakti, vakit dirlik vakti, vakit Bursa vaktidir. Birliğimizin, dirliğimizin kavi ve daim olması dileğiyle bir kez daha sizlere, şehrimize hoş geldiniz diyor, Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimize mutluluk, refah ve esenlikler temenni ediyorum."

Esra TÜRKER- Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA,