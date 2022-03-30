Türk dünyası, 'Kültür Başkenti' Bursa'da buluştu

BURSA (DHA) - 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da yıl boyunca yapılacak etkinliklerin resmi açılışı, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerin kültür bakanlarının da katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı.

Bursa'nın '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilmesi ile birlikte kentte yıl boyu etkinlikler düzenlenecek. 21 Mart Nevruz Bayramı ile başlayan etkinliklerin resmi açılışından önce, TÜRKSOY üyesi ülkelerin kültür bakanları ile diğer yetkililer kente geldi. Konuk heyetler, Vali Yakup Canbolat tarafından ağırlandı, daha sonra Tophane'deki Osman Gazi ile Orhan Gazi'nin türbeleri ziyaret edildi. Konuklar, Alplerin nöbet değişimini ilgiyle seyretti. Resmi törenin ilk ayağı, kortej yürüyüşü ile başladı. Protokol üyeleri, marşlar eşliğinde Atatürk, İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde yürüdü. Saltanat Kapısı'ndan başlayan korteje; atlı birlikler, okçular, mehter takımı ve kılıç-kalkan ekibi de eşlik etti. Yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Törenle Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını Özbekistan'ın Hiva kentinden devralacak Bursa, 31 Mart 2022'de TÜRKSOY Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na da ev sahipliği yapacak. Toplantı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un dönem koordinatörlüğünde düzenlenecek. Toplantıda; '2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti' unvanını alacak şehrin belirlenmesi ve TÜRKSOY Genel Sekreteri'nin seçilmesi gibi önemli konular ele alınacak.