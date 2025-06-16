Türk Dünyası İçin Verimli Görüşme

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil ile Türk dünyasındaki çalışmaları değerlendirdi. Gelecek stratejileri üzerinde duruldu.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özdil ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Zorlu, Türk Dünyasındaki çalışmalar konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Zorlu, "Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut M. Özdil ile Türk Dünyasındaki çalışmalarımız konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Marka eserler ve vizyoner hedeflerle Türk Devletleri arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırabilme kararlılığındayız. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.