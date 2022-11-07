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Türk Dünyası Birlik ve Dayanışma Gecesi

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Türk Dünyası Birlik ve Dayanışma Gecesi

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı olarak düzenlediğimiz Türk Dünyası Birlik ve Dayanışma Gecesine birçok seçkin davetli katıldı.

Gecemizde bizleri yalnız bırakmayan başta Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın MustafaDESTİCİolmaküzereyasama,yürütmeveyargıcamiasınındeğerli mensuplarına, Türk Dünyası ülkelerinin değerli büyükelçi ve diplomatlarına, üniversite rektörlerine, siyasi parti, mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticilerine, Vakfımızın Mütevelli Heyeti Başkanı ve üyelerine, Türk Dünyası İş Konseyimizin değerli iş insanlarına ve değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum.

Türk Dünyası Birlik ve Dayanışma Gecesi

Haberler.com / Yavuz Selvi - Güncel

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