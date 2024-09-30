Türk Dünyası Bilim Ödülleri Bursa'da Sahiplerini Bulacak

Türk bilim insanları Bursa'ya geliyor

Buluşlarıyla önemli bilim insanları ödüllerini almak için Bursa'ya gelecek

BURSA - Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 'Türk Dünyası Bilim Ödülleri' programına Türkiye'den ve dünyadan buluşlarıyla çığır açmış önemli bilim insanları katılacak.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Türk Dünyası Bilim Ödülleri öncesinde Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bulunan Hamidiye Sofra'da gerçekleşen toplantıda Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve Düzenleme Kurulu Başkanı ve Birlik Genel Sekreteri Cemal Akkuş açıklamalarda bulundu. Daha önce Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde 10 farklı ülkeden 50'ye yakın üniversiteden yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi düzenlediklerini belirten Başkan Tatlıoğlu, bu kez yeni bir uluslararası organizasyona imza attıklarını dile getirdi.

"Türk dünyasının değerlerini Bursa'da hatırlatmak istiyoruz"

Geçmişte Türklerin dünya tarihinin akışına yön verdiğini dile getiren Başkan Tatlıoğlu, "Kendi geçmişimizi bilmediğimiz için başkalarına özentiliğimiz oluyor. Gençlerimiz 300 Spartalı'yı bilir, böyle bir olay tarihte yok. Film yapılmış, 1371 yılında Çirmen Savaşı var. 800 akıncı, 70 bin Sırp ordusunu yeniyor. Gençlerimiz bilmiyor, belki bilse akıncılarımızı araştıracak. Bunların hepsini gençlere öğretmemiz lazım, Bursa'nın değerlerine değer katalım diyoruz, bizler de Türk dünyasının değerlerini Bursa'da hatırlatmak istiyoruz. 21. Yüzyıl, Türk yüzyılı olacak diye hedef koyduk, bu hedefe önemli katkılar sağlamak için bir yürüyüşümüz de olacak. Türk Yüzyılı olmasının önemli sebepleri var, bakıldığında geçmişte haksızlık, hukuksuzluk yapmamış, savaş dışında kimseyi öldürmemiş bir topluluk" diye konuştu.

Bursa dünyanın en ünlü bilim insanlarını ağırlayacak

Düzenleme Kurulu Başkanı ve Birlik Genel Sekreteri Cemal Akkuş, düzenlenecek olan etkinliğe ilişkin bilgiler verdi. "Bilimde öncü Türkler" sloganını hayata geçireceklerini söyleyen Akkuş, "Avrupa'nın karanlık çağda yaşadığı dönemde, bizim medeniyetimiz altın çağını yaşıyordu. Harezmi olmasaydı bugünkü matematik olmayacaktı. Biz, bu organizasyon ile birlikte akademik ve bilimsel çalışmaların Türkiye'de ve Türk dünyasında hala devam ettiğini, önemli çalışmaların yapıldığını göstermek istiyoruz. Aynı zamanda gençlerimize de özgüven aşılamasını hedefliyoruz. 27 dalda, 29 ödül vereceğiz. Bunlardan bir tanesi Onur Ödülü, bir diğeri Türk Dünyası'na Vefa Ödülü, diğerleri ise matematikten kimyaya, robot bilime kadar pek çok alanda dünyanın en iyilerine ödüllerini sunacağız. Bunun için temel kriterimiz sadece Türk kökenli olması, Türklüğü ile ilgili sorunu olmaması ve devletimize ihanet içerisinde olmamasıydı. Aylar boyunca gelen başvuruları değerlendirdik ve ödül alacak bilim insanlarımızı belirledik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk kez ödül gecesini insansı robot sunacak

Ödül gecesini yerli ve milli insansı robotların sunacağını kaydeden Akkuş, "Türk dünyasının geleneksel müzikleri, kıyafetleri sergilenecek. Ayrıca insansı robotlar olacak. Belki de Türkiye'de ilk defa bir canlı sunucu ile aynı zamanda insansı robot, geceyi birlikte sunacak. Bu insansı robotlar yerli ve milli olacak. Sizleri onlar karşılayacak. Tam kesin olmamakla birlikte muhtemel Adalet Bakanımız da bizlerle olacak. Buraya katılacak hocalarımız, dünyaca ünlü isimler. Ayrıca her bir lisede hocalarımız gençlerle de buluşarak deneyimlerini aktaracak" şeklinde konuştu.