Haberler

Türk Dünyası Akademisi Eğitimleri Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç Memur-Sen, TİKA ve YTB işbirliğiyle Türk Dünyası Akademisi'ni hayata geçiriyor. Eğitimler 27 Ekim'de başlayacak ve 18-35 yaş aralığındaki katılımcılara yönelik olacak. Program, Türk dünyasının kültürel, ekonomik ve siyasi boyutlarını ele alacak.

Genç Memur-Sen'in, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde hayata geçirdiği Türk Dünyası Akademisi'nin eğitimleri 27 Ekim'de başlayacak.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 18-35 yaş aralığındakiler için hazırlanan akademi kapsamında, alanında uzman isimler, Türk dünyasının geçmişi, bugünü ve geleceğini katılımcılarla paylaşacak.

Eğitimler, 27 Ekim-20 Kasım'da, pazartesi ve perşembe günleri 21.00-22.30 saatlerinde iki oturum halinde yapılacak, Genç Memur-Sen YouTube kanalından çevrim içi gerçekleştirilecek. Akademiye başvuru süresi 25 Ekim'de sona erecek.

Program süresince Türk dünyasının kültürel, ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutları, bölge ülkeleri arasındaki kardeşlik bağları ve ortak geleceğe dair perspektifler, alanında uzman isimlerin rehberliğinde ele alınacak.

Akademi konukları arasında TİKA Başkanı Abdullah Eren, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus ve bazı büyükelçiler ile akademisyenler de yer alıyor.

Program sonunda derslerin tamamına katılanlar Türk Dünyası Akademisi kurasına girmeye, yüzde 80'ini tamamlayanlar ise sertifika almaya hak kazanacak.

Akademide dereceye giren 10 kişi, Türk devletlerine gönderilecek.

Detaylar ve başvuruya "https://forms.gle/GQCzA9AAThwPwshKA" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.