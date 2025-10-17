Türk Dünyası Akademisi Eğitimleri Başlıyor

Genç Memur-Sen'in, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde hayata geçirdiği Türk Dünyası Akademisi'nin eğitimleri 27 Ekim'de başlayacak.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 18-35 yaş aralığındakiler için hazırlanan akademi kapsamında, alanında uzman isimler, Türk dünyasının geçmişi, bugünü ve geleceğini katılımcılarla paylaşacak.

Eğitimler, 27 Ekim-20 Kasım'da, pazartesi ve perşembe günleri 21.00-22.30 saatlerinde iki oturum halinde yapılacak, Genç Memur-Sen YouTube kanalından çevrim içi gerçekleştirilecek. Akademiye başvuru süresi 25 Ekim'de sona erecek.

Program süresince Türk dünyasının kültürel, ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutları, bölge ülkeleri arasındaki kardeşlik bağları ve ortak geleceğe dair perspektifler, alanında uzman isimlerin rehberliğinde ele alınacak.

Akademi konukları arasında TİKA Başkanı Abdullah Eren, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus ve bazı büyükelçiler ile akademisyenler de yer alıyor.

Program sonunda derslerin tamamına katılanlar Türk Dünyası Akademisi kurasına girmeye, yüzde 80'ini tamamlayanlar ise sertifika almaya hak kazanacak.

Akademide dereceye giren 10 kişi, Türk devletlerine gönderilecek.

Detaylar ve başvuruya "https://forms.gle/GQCzA9AAThwPwshKA" adresinden ulaşılabiliyor.