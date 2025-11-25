Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı Afyonkarahisar'da Yapılacak

Afyonkarahisar'da Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı 26-28 Kasımda gerçekleştirilecek.

Bir termal otelde düzenlenecek çalıştaya, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden su uzmanları ve su idarelerinin yöneticileri katılacak.

Çalıştayda 30 bildiri sunulacak, konuşmalar Türkçe ve Rusça'ya çevrilecek.

Çalıştaya sunulacak bildirilerin kitap haline getirilerek, Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak basılması planlanıyor.

Su Vakfı, Gaye Vakfı ve Akademi Vakfı iş birliğinde düzenlenecek çalıştayda, su varlıklarının yönetiminin kapsamlı şekilde ele alınması hedefleniyor.