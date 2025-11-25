Haberler

Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı Afyonkarahisar'da Yapılacak

Afyonkarahisar'da 26-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı'na Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden uzmanlar katılacak. Çalıştayda 30 bildiri sunulacak ve konuşmalar Türkçe ile Rusça'ya çevrilecek.

Afyonkarahisar'da Türk Dünyası 1. Su Çalıştayı 26-28 Kasımda gerçekleştirilecek.

Bir termal otelde düzenlenecek çalıştaya, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden su uzmanları ve su idarelerinin yöneticileri katılacak.

Çalıştayda 30 bildiri sunulacak, konuşmalar Türkçe ve Rusça'ya çevrilecek.

Çalıştaya sunulacak bildirilerin kitap haline getirilerek, Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak basılması planlanıyor.

Su Vakfı, Gaye Vakfı ve Akademi Vakfı iş birliğinde düzenlenecek çalıştayda, su varlıklarının yönetiminin kapsamlı şekilde ele alınması hedefleniyor.

