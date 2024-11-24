Türk dronları Japonya'dan yatırım aldı, ABD'de üretilecek

Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda uluslararası alanda yakaladığı başarılar farklı türlerle çeşitleniyor.

Sivil döner kanat insansız hava araçlarının (dron) geliştirilmesi, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde faaliyet gösteren Baibars Mekatronik Havacılık, kısa sürede ihracat başarılarına ulaştı, uluslararası yatırım aldı, şimdi de yurt dışında üretime hazırlanıyor.

Baibars Mekatronik Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlayan Erguvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te Çukurova'da temelleri atılmış bir döner kanat İHA üreticisi olarak faaliyet gösterdiklerini anlattı.

2021'in ilk çeyreğinden itibaren başta zirai insansız hava araçları olmak üzere tarımsal insansız hava araçları üretmeye başladıklarını kaydeden Erguvan, hikayelerinde ilki 2021'de Türkiye İş Bankası'nın verdiği destek, ikincisinin 2023 son çeyreğinde Japonya'dan aldıkları doğrudan yabancı yatırım olmak üzere 2 kilometre taşı olduğunu söyledi.

Erguvan, şöyle devam etti:

"Bunlar üretim kabiliyetimizi, yerlilik oranımızı artıran ve yurt dışına açılmamıza vesile olan kilometre taşları oldu. Döner kanat insansız hava araçlarında zirai insansız hava araçları, endüstriyel insansız hava araçları ve taktiksel ikmal İHA'ları üretmekteyiz. Baibars çatısında iki iştirakimiz bulunmakta. Kelaynak İHA İşletmeciliği, tarımsal dronlarla ilaçlama hizmeti sunuyor. Çukurova Havacılık'ta ise İHA-1 ve İHA-2 ehliyetlerini veriyoruz. Döner kanat çözümlerinde sadece İHA vermiyoruz son kullanıcıya, bir sistem veriyoruz. Hem ehliyeti hem sahada nasıl kullanılacağı hem lisansları hem resmi uçuş izinlerinin alınması için destek oluyoruz."

ABD macerasına geri sayım

ABD Detroit, Michigan'da zirai insansız hava araçları üretmeyi planladıklarını bildiren Erguvan, 2025'te üretime başlamayı hedeflediklerini ve tesisin büyük oranda tamamlandığını belirtti.

ABD'de zirai insansız hava araçlarına çok ciddi talep olduğunu dile getiren Erguvan, "Bulunduğumuz bölge Midwest diye geçiyor. Michigan bölgesi, Iowa, Kansas, Nebraska... Buraları da Türkiye'nin Orta Anadolu kesimi gibi düşünebilirsiniz ama daha sulak araziler, tarımın çok geniş arazilerde yapıldığı bölgeler. Zirai insansız hava aracı da tarla bitkilerinin kullanımına çok uygun. Hem girdi maliyetlerini azaltıyor hem sürdürülebilir tarımın önünü açıyor. Karbon tüketimini azaltıp daha az suyla daha verimli bir ilaçlama yapıyorsunuz. Bölgenin ihtiyaçlarına yönelik o bölgede üretim yapacağız ABD'de. 2025 Mart'ta banttan ürün çıkartmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bu yıl faaliyetlerini ihracat ağırlıklı sürdürdüklerini, 9 ülkeye ihracat yaptıklarını, bunlar içerisinde Japonya, İspanya, ABD gibi teknolojik olarak olgunluk seviyesi yüksek ülkelerin de yer aldığını ifade eden Erguvan, "Umarım Türkiye olarak İHA'da yakaladığımız teknolojik olumlu repütasyon ve gelişimi daha da genişletmeye devam ederiz." dedi.

Yerlilik oranı yüzde 70'e çıkacak

Celal Çağlayan Erguvan, tarımsal İHA'larda kapasite üst limitinin 70 litre olduğuna işaret ederek, dolayısıyla kapasiteden çok teknolojik verimliliğin artmasına yönelik gelişmelere imza atacaklarını bildirdi.

Endüstriyel İHA'larda ise yangın müdahale İHA'sı Cesur'un üstünde çok yoğun mesai yaptıklarını belirten Erguvan, şöyle konuştu:

"Onun geleceğinin olduğuna ve hayat kurtulabileceğine inanıyoruz. Onun üstüne çalışmaya devam edeceğiz. Henüz yerleştirmesini tamamlayamadığımız bazı komponentler var. Onları yerleştirmeyi hedefliyoruz. Yegane gayemiz yerlilik oranımızı hemen hemen bütün ürünlerde yüzde 70'in üstünde tutmak. Hem tedarik zinciri açısından hem de değişen dünyada Türkiye'nin jeopolitik konumundan faydalanmak istiyoruz. Türk teknolojisini dünyanın dört tarafına ihraç etmeye devam etmek istiyoruz.

Döner kanatlarda iki farklı platform üstünde üretim yapıyoruz. Uzun bloklu platformda yerlilik oranımız yüzde 50-55 arasında değişiyor. İşçilik katsayısını dahil ettiğinizde. 2025'in mart ayında yüzde 70'e ulaşacağız, özellikle zirai insansız aracında... Endüstriyel İHA'larda aviyonik sistemlerde henüz hala dışa bağımlıyız. Umarım onda da yerlilik oranımızı artıracağız. 2025 sonu gibi yüzde 50'nin üzerinde yerli üretime ulaşacağımızı umut ediyorum."

Çiftçinin teknolojik yardımcısı

ABD'deki tesiste üretilecek yeni nesil tarım dronları, verimliliği artırıyor ve girdi maliyetlerini azaltıyor. 50 litre sıvı tankı ve 70 litre gübre tankı ile saatte 220 dekara kadar ilaçlama yapabiliyor. Yüksek debili, santrifuj püskürtme sistemi sayesinde daha az zirai ilaçla, daha verimli ilaçlama imkanı sağlıyor.

Yine Baibars tarafından geliştirilen Arazi Takip Sistemi ve Engel Tespit Sistemi ile her türlü arazide güvenli uçuş yapabilen dronlar, kullanıcısına yüksek manevra kabiliyetiyle destek oluyor. Dronlar, yüksek dayanıklılıkla suya ve toza karşı üstün koruma yeteneğiyle görev yapıyor.