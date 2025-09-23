Türk Donanması, NATO NEPTUNE STRIKE-2025.3 Tatbikatına Katılıyor

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "'Anadolu Görev Grubu' unsurlarının, 22-26 Eylül tarihleri arasında icra edilen NEPTUNE STRIKE-2025.3 tatbikatına katılmak üzere keşif harekatı gerçekleştirildiğini" duyurdu. Tatbikat, NATO'nun caydırıcılığını ve denizlerde seyrüsefer serbestisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NEPTUNE STRIKE-2025.3 (NEST-25.3) Faaliyeti "Anadolu Görev Grubu"ndan TCG Anadolu, TCG Gökova, TCG Gökçeada ve TCG G G I.İnönü'nün katılımıyla icra edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Faaliyet kapsamında, 22 Eylül tarihinde, TCG Anadolu'da Koordinasyon Toplantıları ve Seyir Öncesi Faaliyet Brifingi ile plaja keşif harekatı gerçekleştirildi" denildi.

Türk Donanmasına ait unsurlar, NATO NEPTUNE STRIKE-25.3 Tatbikatı'na katılmak üzere; Muğla/Aksaz'dan intikale başlayarak İtalya/Taranto'ya doğru seyrine devam ediyor.

NEPTUNE STRIKE-2025.3 tatbikatı NATO kapsamında gerçekleştiriliyor

NEPTUNE STRIKE-2025.3 (NEST-25.3) tatbikatı, 22-26 Eylül tarihleri arasında NATO kapsamında gerçekleştiriliyor. Geniş kapsamlı çok uluslu "artırılmış gözetim faaliyeti" niteliğindeki tatbikat, Akdeniz, Adriyatik, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ni kapsıyor. Tatbikata, 13 müttefik ülkeden 10 binden fazla denizci, asker, pilot ve deniz piyadesi katılıyor.

NEPTUNE STRIKE serisi, NATO'nun ileri düzey deniz saldırı kabiliyetlerini entegre etme kapasitesini göstermek, caydırıcılığı güçlendirmek ve kritik deniz yollarında seyrüsefer serbestisini sağlamak amacıyla düzenleniyor. Tatbikat ayrıca stratejik deniz geçiş noktalarının güvenliğini sağlamayı ve hava, kara, deniz unsurları arasındaki birlikte çalışabilirliği sınamayı hedefliyor.

Tatbikata, Portekiz'in Oeiras kentinde karargahı bulunan ve ABD'li Koramiral Jeffrey T. Anderson komutasındaki NATO Deniz Taarruz ve Destek Kuvvetleri (STRIKFORNATO) liderlik ediyor.