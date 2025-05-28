Türk Doktorlar Kosova'da 12 Çocuğun Kalp Ameliyatını Gerçekleştirecek

Türk Doktorlar Kosova'da 12 Çocuğun Kalp Ameliyatını Gerçekleştirecek
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Kosova'ya insani yardım çalışmaları kapsamında gelen Türk uzman doktor heyeti, doğuştan kalp rahatsızlığı olan 12 çocuğu ameliyat edecek. Heyet, başarılı bir müdahale ile bir yenidoğanın yaşam şansını artırdı.

Kosova'ya insani yardım çalışmaları kapsamında gelen Türk uzman doktor heyetinin, kalp sorunu olan 12 çocuğu ameliyat edeceği bildirildi.

Kosova Klinik ve Üniversite Hastanesi Hizmetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk uzman doktor heyeti, "Muntada Aid" kuruluşunun iş birliği ve desteğiyle Kosova'ya geldi.

Türk doktorlar söz konusu insani yardım çalışması kapsamında, Kosova'da doğuştan kalp rahatsızlığı olan toplam 12 çocuğu tedavi edecek.

Çalışmalar kapsamında kardiyolog, kalp cerrahı, anestezist, hemşire ve anestezi teknikerlerinden oluşan heyet, yerel meslektaşlarının desteğiyle Balkanlar'da bu türde ilk olan, "pulmoner atrezi" sorunu olan bir yenidoğan bebeğe başarılı bir müdahale gerçekleştirdi.

Kosova Klinik ve Üniversite Hastanesi Hizmetlerinden, bebeğin normal bir yaşam şansı elde etmesini sağlayan başarılı müdahale dolayısıyla Türk doktorlara teşekkür edildi.

Türk doktorlar, insani yardım çalışmaları kapsamında önceki yıllarda da bazı kurumlar vasıtasıyla geldikleri Kosova'da çeşitli alanlarda başarılı ameliyatlar gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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