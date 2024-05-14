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Türk Dil Bayramı'nda Prof. Dr. Recep Toparlı Sivas'ta Öğrencilerle Buluştu

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Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, 747. Türk Dil Bayramı etkinlileri kapsamında Sivas'ta öğrencilerle bir araya geldi. Toparlı, Türkçe'nin güzelliklerine dikkat çekti ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, 747. Türk Dil Bayramı etkinlileri kapsamında Sivas'ta öğrencilerle bir araya geldi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin 747. yıl dönümünde Bahçeşehir Koleji Sivas Kampüsü'nde öğrencilerle buluşan Toparlı, Türkçe'nin güzelliklerine dikkati çekti.

Toparlı, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.

Kolejin Sivas Kampüsü Müdürü Yasin Ziya Gürsan, katılımlarından dolayı Toparlı'ya kitap hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

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