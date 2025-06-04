Türk Devletleri Teşkilatında İnsan Hakları İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türk Devletleri Teşkilatında İnsan Hakları İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Yargıda Birlik Derneği ve Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk Devletleri Teşkilatında insan haklarının geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzaladı. Projeyle, özgün bir insan hakları yaklaşımının inşa edilmesi hedefleniyor.

(ANKARA) - Yargıda Birlik Derneği ile Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk Devletleri Teşkilatında insan haklarının geliştirilmesine ilişkin çalışma yapmak üzere işbirliği protokolü imzaladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanan, "Türk Devletleri Teşkilatında İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarına Dair Politikaların Geliştirilmesi" başlıklı "Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı" projesi kapsamında imzalanan işbirliği protokolüyle Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde kültürel ve tarihi ortak geçmişin verdiği güce dayanarak özgün bir insan hakları yaklaşımının ve buna bağlı bir mekanizmanın inşa edilmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecek.

Proje, Türkiye'nin uluslararası kurum ve kuruluşlarla uzun yıllara dayanan saygın ilişkisinin verdiği birikimi, mevzuat alt yapısını, kurumsal kapasitesini, "Daha Adil Bir Dünya" hedefi doğrultusunda faydalı kılmayı amaçlıyor. Bu hedef dahilinde Türk Devletleri Ailesi içerisinde etkin bir istişare imkanının tesisi için alanında uzman akademisyenlerin, karar alıcı ve uygulayıcıların aktif katılımı ile proje süresince çalışmalar yapılması öngörülüyor.

TÜBİTAK'a başvurusu gelecek günlerde yapılacak projeyle, Yargıda Birlik Derneği ile birlikte hukuk uygulayıcılarının etkin biçimde bir araya gelmeleri planlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun yanı sıra Ankara 2 Nolu Barosu ile işbirliği protokolü imzalandı. Ankara 2 Nolu Barosu Türk Dünyası Hukuk İşbirliği Komisyonu ile çalışmalara dahil olacak.

Yargıda Birlik Derneği Başkanlığı görevini yürüten Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Kırmaz, projenin imza töreninde yaptığı açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde hukuki işbirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalara değindi.

Derneğin ismi ve misyonunun verdiği ilhamla "Dilde, Fikirde ve İşte Birlik" şiarıyla oluşturulacak ortak hukuk mekanizması ile dünya genelinde Türk ve Türk soyluların hak ve menfaatlerinin korunması hususunun önemini vurgulayan Kırmaz, bu anlamda Yargıda Birlik Derneğinin Türk yargısının tecrübe ve birikimi ile proje hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

Kırmaz, akademisyenlerin, hukuk uygulayıcılarının ve karar alıcıların yapacağı müşterek değerlendirmelerin hukuk düşün dünyasına katkı vermesi ve Türk dünyasının geleceği için önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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