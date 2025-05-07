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Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeleri Konferansı Antalya'da Yapıldı

Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeleri Konferansı Antalya'da Yapıldı
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Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta, Türk devletleri arasında yargı işbirliği ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi gibi konular ele alındı. Yargıtay ve Danıştay başkanlarının katıldığı etkinlik, yargı bağımsızlığına dair güncel meseleleri de tartıştı.

Türk Devletleri Teşkilatı Yüksek Mahkemeleri Konferansı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendi.

Türkiye'yi temsilen Yargıtay ve Danıştay başkanlarının ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yüksek mahkeme başkanları ile üst düzey yargı mensupları katıldı.

Konferans kapsamında, Türk devletleri arasında hukukun üstünlüğü ilkesinin pekiştirilmesi, yargı alanında işbirliğinin artırılması ve ortak hukuki meselelerde tecrübe paylaşımının sağlanması amaçlandı.

Etkinlikte ayrıca bölgesel ve küresel düzeyde hukuki gelişmeler, dijitalleşmenin yargıya etkileri, yargı bağımsızlığı ve insan hakları alanındaki güncel konular ele alındı.

Konferans, katılımcı ülkelerin temsilcileri arasında ikili görüşmelere de zemin hazırlarken, yargı kurumları arasındaki işbirliği protokollerinin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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