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Türk Devletleri Teşkilatı, Yapay Zeka Alanında İşbirliğini Güçlendiriyor

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Kırgızistan'da düzenlenen 'Türk Devletleri Teşkilatı Yapay Zeka Forumu'nda, yapay zeka teknolojilerinin dijital dönüşümdeki rolü ele alındı. Forumda, Türk devletlerinin dijitalleşme alanında işbirliği ve bilgi paylaşımının önemi vurgulandı.

Kırgızistan'da düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Yapay Zeka Forumu"nda, bu alanda işbirliği ve bilgi paylaşımının önemine işaret edildi.

Başkent Bişkek'te gerçekleştirilen forumun ilk gününde, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye'den dijitalleşme alanında sorumlu kurumların yetkililerinin katılımıyla "Yapay zekanın dijital dönüşümdeki rolü" başlıklı bir oturum yapıldı.

Oturumda, Türk devletlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak için yapay zeka teknolojileri alanında deneyimler ve en iyi uygulamalara ilişkin bilgi verildi.

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Halit Hatip, yapay zeka gibi konularda bölgesel ve uluslararası desteğin önemine dikkati çekti.

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakan Danışmanı Farid Osmanov, yapay zekada altyapı sorununun tüm ülkeleri ilgilendirdiğini, bunun için bilgi paylaşımına hazır olduklarını belirtti.

Kazakistan Hükümeti Dijital Destek Merkezi Genel Müdürü Rüstem Bigari, yapay zekaya yönelik programlama dillerini gelecek nesillerin de anlaması gerektiğini ifade etti.

Özbekistan Bilişim Teknolojileri ve İletişimin Geliştirilmesinden Sorumlu Bakan Danışmanı Mahsum Mahmudov, ülkesinde yapay zeka enstitüsünün kurulduğunu ve yasal düzenleme konusunda uluslararası işbirliği gerekliliğinin ortaya çıkmaya başladığını dile getirdi.

Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva, Kırgızistan'da kimlik kartı işlemlerinin yapıldığı ana kamu binasında personeli izleme sisteminin kurulduğunu ve vatandaşlarla etkileşimi sağlayan sohbet robotların (chatbot) hayata geçirildiğini söyledi.

Tecrübe ve bilgi paylaşımı amaçlanıyor

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, oturumun sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, yapay zeka geliştirilirken milli değerleri, tarihi, dili, bilgiyi ve gelenekleri korumanın önemli olduğunu ifade etti.

Dijital Kalkınma Bakanı Kutnayeva da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde düzenlenen forum ile yapay zeka alanında tecrübe ve bilgi paylaşımının amaçlandığını belirtti.

Forumda, hükümet yetkilileri, yapay zeka alanında önde gelen uzmanlar, diplomatlar, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve bilişim camiasından yetkililer bir araya geldi.

Yarın sona erecek forumun özel konuğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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