Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu kuruldu.

Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansından yapılan açıklamaya göre, TDT üyesi ülkelerin sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren "STK Dayanışma Forumu"nun ikinci gününde, üye ülkelerin STK Platformu'nun kurulmasına karar verildi.

Bakü'de dün başlayan forum, ikinci gününde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde çalışmalarını sürdürdü. Etkinliğe ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Forum sonunda, TDT üyesi ülkelerin STK Platformu'nun oluşturulması yönünde karar alındı. Platformun ilk dönem başkanlığının Azerbaycan'a verilmesi kararlaştırıldı.

Platformun daimi genel merkezinin Bakü'de bulunacağı bildirildi.